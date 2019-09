Selon le militant saoudien, Hamza al-Hassan » Mohammad ben Salman et Mohammad ben Zayed ont accepté de diviser le Yémen, en laissant le nord à Hadi et le sud aux mains du Conseil de transition. Cette question est définitive et irréversible à tout prix, selon ses termes, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Dans une série de tweets diffusés sur son compte Twitter, M.Hassan a souligné que « la coalition est plongée dans une crise militaire, ce qui constitue une victoire militaire, politique et morale pour Ansarullah. D’où le contrôle transitoire d’Aden , afin d’occuper les Yémenites, et d’avoir une carte pour pouvoir négocier. Car, Riyad veut poursuivre ses négociations sur la guerre avec Hadi jusqu’à la fin et veut préserver le Conseil de transition pour renforcer ses négociations, dans l’attente qu’il remplace Hadi « .

M.Hassan a ajouté que « l’étape actuelle exige la possession de deux cartes : celles de la légitimité et de la transition. En d’autres termes, l’alliance saoudo-émiratie ( qui se trouve dans une phase de transition) cherche un autre acteur. Se contenter de la seule légitimité signifie la poursuite de la guerre, et ne posséder que la carte de la transition signifie la division et guerre civile au Yémen. D’où, la nécessité de posséder les deux cartes, et donc, les réunions de Jeddah sont une tentative de créés au Yémen deux têtes: la légitimité et la transition ».

Hamza al-Hassan a ajouté qu' »il était prématuré de parier sur un conflit entre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Leur accord stratégique est toujours en vigueur et le pari saoudien-émirati sur la poursuite de la guerre jusqu’à la fin d’Ansar Allah est une illusion.Car ce qui s’est passé à Adan n’est qu’une justification , un moyen pour cesser la guerre côté saoudien. Ceux qui croient que l’Arabie a vaincu les Emirats et qu’elle se tiendra aux côtés de Hadi contre le conseil de transition ou contre Ben Zayed, se trompe ».

En ce qui concerne la visite des ministres des Affaires étrangères, MM.al-Jubeir et Abdallah ben Zayed au Pakistan, M.Hassan a déclaré que « la visite des ministres des Affaires étrangères Ben Zayed et al-Jubeir au Pakistan n’avait rien à voir avec la question du Cachemire, elle est liée au Yémen, en effet, il s’agit de mettre des troupes pakistanaises à la frontière yéméno-saoudienne lors du retrait de Riyad et de l’arrêt de la guerre! C’est-à-dire que les forces pakistanaises devraient être les garantes de l’accord sur le terrain. «

Source: Médias