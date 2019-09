Les missiles de croisière figurent parmi les armes les plus performantes avec la capacité de porter un coup fatal à l’ennemi sur terre, en plein air et sur mer.

De nouveaux missiles modernes ont été dévoilés récemment et dans un court laps de temps par les Forces armées iraniennes. À chaque dévoilement, les ennemis fulminent de plus en plus contre les progrès réalisés par l’Iran en matière de défense.

Dans la conjoncture actuelle où les capacités militaires de la République islamique d’Iran font la une des médias, un coup d’œil sur la technologie utilisée pour la fabrication des missiles iraniens montre que ces derniers sont en mesure d’atteindre les coins les plus lointains de l’Europe et plus de 70% des régions en Asie, une portée remarquable qui décourage les ennemis et qui étouffe dans l’œuf tout plan d’agression militaire contre notre pays.

Hoveyzeh

Le missile de croisière sol-sol Hoveyzeh, fabriqué de A à Z en Iran, a été dévoilé le 2 février 2019 lors d’un salon de l’armement à Téhéran par le ministre de la Défense, Amir Hatami. Hoveyzeh a une portée de 1 350 kilomètres et il a passé son test avec succès en touchant les cibles choisies.

Un autre missile de croisière de fabrication iranienne qui s’appelle Soumar, a été dévoilé en mars 2015 en présence du ministre de la Défense de l’époque et du général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique.

Soumar

Le missile de croisière Soumar, fort d’une portée de 2 000 kilomètres et d’une bonne capacité de furtivité, a la capacité de détruire une gamme large de cibles. Le missile de croisière sol-sol Soumar contribue largement au renforcement de la puissance de défense et de dissuasion de la République islamique d’Iran.

Ya-Ali

Le missile de croisière à 100% iranien Ya-Ali a été présenté au grand public en mai 2014 en présence du commandant en chef des Forces armées iraniennes, l’Ayatollah Ali Khamenei, lors d’une exposition d’acquis de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique. Ya-Ali porte une ogive de 200 kilogrammes et il a une portée de 700 kilomètres.

Le général de brigade Hajizadeh a annoncé, lors du dévoilement que le missile de croisière Ya-Ali, capable d’être lancé depuis des rampes terrestres, pourrait s’installer sur les avions de combat Soukhoï Su-22 dont dispose le Corps des gardiens de la Révolution islamique.

Source: PressTV