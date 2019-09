Le Leader de la Révolution islamique en Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a reçu le mercredi 18 septembre, des organisateurs irakiens des cérémonies de l’Arbaïn, soit l’anniversaire du quarantième jour du martyr de l’imam Hussein (béni soit-il). L’Arbaïn est marqué chaque année par une marche grandiose qui conduit des millions de fidèles iraniens en Irak où ils commémorent aux côtés des Irakiens et dans la ville de Kerbala, la mémoire du « prince de martyrs ».

Le leader de la Révolution islamique a ainsi rendu hommage à l’inégalable personnalité de l’imam Hussein qui a su réunir à travers les siècles, des générations de musulmans, mais aussi tous ceux et celles qui sont assoiffés de liberté, de justice et d’équité : « Hussein n’appartient pas seulement aux chiites. C’est une figure qui appartient aux chiites, aux sunnites et à l’humanité entière. Et c’est la raison pour laquelle la marche de l’Arbaïn mobilise un si grand nombre de non-musulmans. Alors que nos ennemis ont à leur disposition tous les leviers médiatiques, cette grande marche se fait parler d’elle-même ; comme pour dire que la justice incarnée par l’imam Hussein finira toujours par l’emporter ».

Plus loin dans son discours, l’Ayatollah Khamenei a poursuivi : « La grande marche de l’Arbaïn qui réunit des millions de musulmans chaque année a tout pour préluder à l’émergence d’une grande civilisation où s’uniront par des liens indéfectibles chiites et sunnites, musulmans et non-musulmans. Car le mouvement de l’Imam Hussein s’est formé autour d’une logique universelle, celle de la nécessité de se révolter contre la tyrannie, l’ignorance, l’oppression, l’arrogance et le maximalisme, et cette logique-là, l’humanité entière la recherche et l’appelle de ses vœux. »

Le Leader de la Révolution islamique a ensuite rendu hommage à la grande nation irakienne, une nation « digne », « cultivée » et « déterminée à défendre ses valeurs » : « Les jeunes irakiens ont fait preuve ces dernières années d’une volonté de fer pour défendre leur pays face à un complot mondial qui voulait plonger l’Irak dans une guerre civile par Daech et autres terroristes interposés. La nation irakienne s’est référée en cela à la fatwa de sa grande source d’imitation. Les deux peuples iranien et irakien sont liés par des liens affectifs, religieux et idéologiques et en dépit d’intenses efforts de divisions, ces liens restent indéfectibles. C’est l’amour de la famille du prophète, de Hussein, qui unit nos deux nations et contre cet amour aucune puissance ne pourra agir ».

Des millions de fidèles iraniens s’apprêtent d’ici un mois à se rendre en Irak pour commémorer l’Arbaïn.

Source: Avec PressTV