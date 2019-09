Les attaques de drones réussies menées par les forces yéménites contre deux installations pétrolières d’Aramco ont provoqué d’autant plus de chaos au sein de la cour royale saoudienne que la production de pétrole saoudienne a diminué de moitié, de l’aveu même du ministre saoudien de l’Énergie.

Mais ce n’est pas tout. Il semble que les retombées de l’explosion d’Aramco ont également touché Bahreïn. C’est la première fois qu’une attaque yéménite contre l’Arabie saoudite a des effets sur un autre pays.

L’oléoduc qui transporte entre 220 000 et 230 000 barils par jour de pétrole brut Arab Light de la compagnie pétrolière publique Saudi Aramco jusqu’à Bapco (Bahrain Petroleum Company), a été fermé après l’attaque de drone menée par les forces yéménites.

La société bahreïnie Bapco prévoit d’utiliser un pétrolier pour importer deux millions de barils de pétrole saoudien afin d’assurer ses besoins en pétrole, ont indiqué des sources dignes de foi.

La raffinerie Sitra de Bapco a suspendu les activités de certaines sections, dont celle de la distillation du pétrole brut.

Dans le même temps, la décision de Bahreïn de signer le premier contrat d’achat de systèmes de défense antimissile américains Patriot est à noter.

L’insuffisance des systèmes de défense antimissiles largement déployés en Arabie saoudite est de plus en plus évidente, mais le régime bahreïni continue de faire son possible pour se placer sous l’aile protectrice des États-Unis.

Bahreïn n’est pas un État indépendant, il est devenu de plus en plus tributaire de l’Arabie saoudite. Il n’a jamais opté pour une politique distincte de celle de l’Arabie saoudite et en ce qui concerne les questions régionales, il est fortement dépendant de Riyad, notamment en matière de pétrole.

Via le géant pétrolier Aramco, l’Arabie saoudite a étendu son emprise sur le marché pétrolier de Bahreïn. En octobre dernier, elle a fait part de la création d’un oléoduc pour le transfert de pétrole brut avec la coopération de Bapco. Les réserves de la société bahreïnie ne peuvent que répondre aux besoins de 3 ou 4 jours.

Source: Avec PressTV