‘Ceux qui ont une économie en verre et des villes en verre qu’ils se débarrassent de l’humiliation américaine et mettent fin à la guerre contre le peuple yéménite’, c’est ce qu’a affirmé, ce vendredi 20 septembre, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, à l’adresse de l’Arabie saoudite et des Emirats.

Lors d’une cérémonie commémorant le décès de l’éminent dignitaire religieux cheikh Hussein Kourani, un des fondateurs de la Résistance islamique au Liban, Sayed Nasrallah a fait état ‘d’une nouvelle opération US pour traire l’Arabie et les Emirats, à l’issue de l’opération yéménite visant les installations pétrolières saoudiennes d’Aramco’. Il a dans ce contexte regretté les positions internationales des attaques d’Aramco qui ont révélé que le pétrole est beaucoup plus précieux du sang des innocents yéménites. ‘Les attaques d’Aramco prouvent que l’axe de la résistance peut aller très loin dans ses efforts de défense’.

S’agissant du Liban, il a réitéré le droit de la résistance d’abattre des drones israéliens, faisant état d’un recul dans le nombre des violations israéliennes de l’espace aérien depuis la dernière agression contre la banlieue sud du Beyrouth, en aout.

Pour ce qui est des législatives israéliennes, le numéro un du Hezbollah a évoqué ‘une véritable crise de leadershep dans l’entité sioniste’. ‘Netanyahu a commis en vain toutes les agressions contre la Palestine, l’Irak et la Syrie pour garantir sa victoire… Les élections de la Knesset confirment que la structure de l’entité sioniste souffre de faiblesse et d’impuissance et illustrent que cette entité commence à vieillir’.

Sayed Nasrallah a en outre abordé le dossier des collaborateurs avec l’ennemi sioniste et le retour des réfugiés syriens.

Voici les principaux points de son discours :

Tout d’abord, je voudrais présenter mes condoléances à la résistance, à la famille et aux amis de cheikh Hussein Kourani.

Le droit d’abattre les drones israéliens

S’agissant de la conférence de presse organisé par le ministre de la défense a fourni des détails sur la dernière agression israélienne contre la banlieue de Beyrouth. Je réitère notre refus de toute nouvelle règle d’engagement avec l’ennemi israélien et nous resterons attachés aux équations en cours. Il est de notre droit d’abattre les drones israéliens, cette question est entre les mains des combattants sur le terrain. Il convient de noter que jusqu’aujourd’hui, nous avons enregistré un recul dans les violations israéliennes de la souveraineté libanaise.

Les agents libanais à la solde d’Israël

La colère des ex-détenus libanais (dans les geôles de l’occupation) après la rentrée au Liban du commandant et bourreau de la prison de Khiam est sincère et doit être entendu.

{Amer Fakhoury, ex-cadre militaire de la milice collaboratrice de Lahed, avait été arrêté lors de son retour au Liban il y a plusieurs jours. Condamné à 15 ans de prison par contumace, il se croyait couvert par la prescription, et est rentré au Liban, ne s’attendant pas à ce que les autorités l’appréhendent pour d’autres crimes, notamment l’obtention de la nationalité israélienne}.

Il faut se méfier du processus erroné dans le traitement du dossier des collaborateurs avec Israël. Sur le dossier des agents libanais travaillant à la solde d’Israël, celui qui a commis des crimes, tué, pillé, violé… devrait rendre des comptes avec fermeté. Le procès des collaborateurs fait partie des constantes de notre pays, surtout entre les factions de la résistance. Celui qui a collaboré avec l’ennemi devrait être châtié proportionnellement à son crime. La Résistance a toujours fait la distinction entre les collaborateurs et les membres de leurs familles depuis l’occupation israélienne.

Ceux qui ont fui vers l’entité sioniste devraient se rendre aux autorités libanaises s’ils veulent rentrer au Liban. Personne n’a été forcé à fuir vers Israël. Ceux qui ont fui l’ont fait délibérément. D’autres sont restés au Liban, et certains se sont rendus aux autorités

Ici, je voudrais vous rappeler comment la Résistance a traité les collaborateurs en l’an 2000. La résistance n’a pas tué un poussin. Elle a agi conformément à ses convictions religieuses, et livré les collaborateurs à l’armée libanaise. Par contre, à l’époque de la résistance française, elle a tué, sans jugement, plus de 10 mille français pour collaboration avec les nazis.

La question liée à la prescription du jugement des agents devrait faire l’objet d’un débat juridique surtout en ce qui concerne ceux qui ont du sang sur les mains.

Nous sommes favorables au retour de tous ceux qui ont fui vers Israël, mais dans le cadre d’un mécanisme juridique après s’être rendu aux renseignements de l’armée libanaise. Et ce, pour s’assurer que ces gens n’ont pas été recrutés par l’ennemi sioniste.

Ici j’ouvre une parenthèse, pour appeler les internautes à se méfier des tentatives de certains visant à créer un écart entre l’armée et les partisans de la résistance.

A suivre

Source: AlManar