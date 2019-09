Le commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a insisté sur l’impératif d’un changement de rhétorique des ennemis vis-à-vis de la nation iranienne avant d’ajouter : « Nous résistons tout comme nous l’avons fait au cours de ces 40 dernières années et si l’ennemi commet la moindre erreur, notre réponse sera sans aucun doute cinglante et écrasante ».

S’exprimant en marge des cérémonies d’ouverture de l’exposition baptisée « chasse aux vautours », le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale du CGRI a déclaré aux journalistes : « Aujourd’hui, la plus grande collection de drones au monde a été inaugurée au Musée de la Révolution islamique et de la Défense sacrée que le public peut visiter, car ce musée sert de leçons aux ennemis et à ceux qui menacent la nation iranienne. »

« Aujourd’hui, 40 ans après la victoire de la Révolution islamique, et malgré les menaces des ennemis, nous constatons de nombreux progrès dans différents domaines, en particulier les drones, de sorte que nous figurons aujourd’hui parmi les cinq premiers pays au monde dans le domaine des avions sans pilote », a souligné le général de brigade Hajizadeh.

Et d’ajouter : « De plus, nous avons fait de grands progrès dans le domaine des systèmes de radar et de défense aérienne, ce qui nous a permis de devenir autosuffisants en la matière, dont la destruction du drone espion américain MQ-4C (Global Hawk) en est un exemple. »

Il est à rappeler que le CGRI a présenté un certain nombre de drones américains et britanniques capturés pour avoir violé l’espace aérien de l’Iran.

Exposition de drones

Une exposition de drones, pour la plupart américains, capturés ou abattus par l’armée iranienne, s’est ouverte à Téhéran, le samedi 21 septembre.

Les visiteurs de l’exposition peuvent notamment voir des drones de reconnaissance et de combat RQ-11A Raven, Desert Hawk I/III, Scan Eagle, RQ-7 A Shadow 200, RQ-4 Sentinel, Aerosonde, MQ-18 Predator A, ainsi qu’un Hermes 200 israélien et un Phoenix britannique.

Selon les experts, la plupart des engins sans pilote ont été capturés au moyen de systèmes de guerre électronique.

La plus grande surprise de l’exposition est le drone RQ-4 Global Hawk, que l’armée iranienne a déclaré avoir abattu le 20 juin par une batterie Khordad 3 au-dessus du Golfe persique.

Sources: PressTV + Sputnik