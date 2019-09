Le secrétaire américain au Trésor a déclaré que les sanctions contre l’Iran avaient atteint leur plafond de verre et que Washington cherchait désormais à sanctionner des tierces parties.

Mnuchin a en effet affirmé aujourd’hui, dimanche 22 septembre 2019, que les attaques contre les installations pétrolières saoudiennes de la semaine dernière avaient eu un impact sur l’économie mondiale et que les sanctions contre l’Iran avaient atteint leur maximum.

Le responsable américain, qui donnait une interview à l’émission MEET THE PRESS de CNBC, a indiqué concernant les prochains pas à accomplir par les Américains : « La 1re des choses a consisté à obtenir une autorisation pour encore plus de sanctions contre l’Iran, même s’il faut l’avouer que nous sommes arrivés au maximum possible des sanctions à imposer à l’Iran. Nous adopterons dorénavant des sanctions contre la tierces parties. »

Il est utile de rappeler que Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain, a déclaré dans un entretien avec ABC concernant l’effet des sanctions US contre l’Iran : « Nous parlons d’un laps de temps inférieur à 5 mois. Nous sommes au début de la période d’application de ces sanctions, pas au milieu et pas à la fin. »

Alors qu’on lui demandait si la pression maximale fonctionnait ou non contre l’Iran, le secrétaire américain au Trésor a déclaré : « C’est un exemple de la façon dont cela fonctionne. Ce sont tous des signes d’impuissance ».

Concernant le possible recours à une option militaire contre l’Iran, ce dernier a affirmé que cette option était toujours sur la table.

Le secrétaire américain au Trésor a indiqué aussi concernant l’attaque lancée la semaine dernière par les forces yéménites sur les installations pétrolières saoudiennes : « Les attaques d’Aramco sont considérées comme une atteinte au système économique mondial. »

L’armée et les Comités populaires du Yémen ont répondu aux agressions de la coalition saoudienne avec 10 unités de drones pour viser les installations pétrolières de Buqayq et de Khurais appartenant à la société pétrolière Saudi Aramco. À la suite de l’incident, le ministre saoudien de l’Énergie a déclaré que la production de 5,7 militons barils de pétrole avaient été suspendue.

Source: PressTV