Dans les médias israéliens, on perçoit avec une certaine inquiétude les exploits réalisés par Ansarullah et l’armée yéménite. D’autant que la façon à travers laquelle ils fabriquent leurs armements, dont les drones et les missiles balistiques, demeure un grand secret, alors que leur pays est sous embargo depuis 2015.

» Sont nombreux des pays qui sont forts en termes de richesse et de moyens, mais qui sont incapables de fabriquer des drones. Cela semble avoir le message suivant: le bloc pro-Iran est capable de faire capoter la technologie de pointe de l’Occident», a constaté le journal israélien Jerusalem Post.

Il commentait entre autre l’opération de grande envergure effectuée par dans la province de Najrane, au sud de l’Arabie saoudite. Quelques 350 km2 ont été conquis durant cette opération qui a été lancée le 25 août dernier et dont les faits ont été révélés le samedi 28 septembre.

L’opération a été réalisée au moyen des drones, des missiles balistiques et des forces de l’infanterie des comités populaires d’Ansarullah, de concert avec des unités de l’armée yéménite.

Si la technologie nécessaire est d’origine iranienne, dit Jerusalem Post ce sont les Houthis et leurs alliés au sein de l’armée yéménite qui ont eux-mêmes fabriqué des drones et des équipements militaires, et ce, malgré l’embargo tous azimuts dont ils font l’objet.

Mais il y a pire selon le journal israélien, rapporte Press TV : la gamme de drones et de missiles yéménites, et leur utilisation croissante contre l’Arabie saoudite prouvent que les combattants d’Ansarullah seraient en mesure de gérer une chaîne de production industrielle sophistiquée pour les drones.

C’est un fait déconcertant pour les experts israéliens car ils n’arrivent pas à comprendre comment la fabrication voire le montage des pièces des appareils de combat tels que drones ou missiles sont possibles dans un Yémen sous embargo et sous les bombes de la coalition, s’interroge le journal israélien, perplexe, toujours d’après Press Tv.

le 14 septembre dernier, Ansarullah a également revendiqué une attaque aux drones et aux missiles balistiques contre des installations d’Aramco dans les zones orientales du royaume, provoquant l’interruption de leur production pétrolière.