Un plan d’assassinat visant le chef de la force AlQods, Qassem Souleimani a été avorté, c’est ce qu’a révélé ce jeudi 3 octobre le chef des services de renseignements au sein des Gardiens de la révolution iranienne (CGRI), Hussein Taeb.

Lors du 23ème congrès du CGRI, M.Taeb a fait état d’un plan d’assassinat israélo-arabe raté et l’arrestation de tous les membres de la cellule impliquée.

« Après l’échec des ennemis de la révolution islamique, ils ont élaboré un plan qui a été préparé au fil des ans pour assassiner le général Souleimani à l’intérieur de l’Iran et précisément dans la province de Kerman (sud-est) », a-t-il expliqué.

Et de détailler : « les membres de la cellule ont acheté un bâtiment à proximité d’une Hosseiniya appartenant au père du général Souleimani à Kerman. Ils ont préparé environ 500 kg d’explosifs pour les placer sous la Hosseinya via un tunnel sous le bâtiment, dans le but de le faire sauter lors de la présence de Souleimani, qui s’y rendait toujours lors du deuil d’Achoura ».

Considéré comme l’homme le plus populaire d’Iran, Souleimani est aussi celui qui a renforcé les groupes de résistance dans la région dans leur lutte face à l’axe américano-israélo-daeshiste.

Source: Traduit à partir de Fars News