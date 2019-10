Le procureur des tribunaux généraux et révolutionnaires de la ville de Kerman a révélé les détails de la tentative d’assassinat du général Qassem Souleimani le chef de l’unité al-Quds au sein du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran.

« À la lumière des activités de surveillance des renseignements effectuées par les Gardes de la révolution, et compte tenu des ordonnances judiciaires décrétées, les éléments principaux de la cellule d’assassinat ont tous été arrêtés, dans plusieurs zones en même temps, en moins de 10 heures, lors des neuvième et dixième de Muharram», a expliqué le juge Dadkhoda Salari, a rapporté l’agence iranienne Mehr News.

Selon lui, lors de cette arrestation, l’attentat contre Souleimani était en phase d’exécution, après avoir achevé celles de sa planification. Dont d’après lui « le recrutement des agents, leur formation, la préparation des armes, de l’arsenal, des explosifs, le transfert des équipements militaires et de communication à l’intérieur du pays de la part des commanditaires de l’attaque via des régions frontalières ».

Cet attentat devait être perpétré dans la province de Kerman, située dans le sud-est du pays, et plus précisément dans une Hosseinya à laquelle le général Souleimani se rendait régulièrement pour y célébrer le dixième jour du deuil d’Achoura.

Cette cellule était sous surveillance 6 mois avant son arrestation « aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur », a indiqué M. Salari. Sans préciser de quels pays il s’agit. L’Afghanistan et le Pakistan se trouvent tous les deux non loin de cette province.

Lors de l’annonce de son arrestation, le CGRI avait accusé des parties israéliennes et arabes d’avoir commandité cette tentative.

Selon le juge iranien, les commanditaires de ce crime ambitionnaient de faire éclater une guerre civile entre sunnites et chiites en Iran.

« Ils voulaient aussi faire déclencher une guerre destructrice entre arabes et non arabes et … créer un grand désaccord historique dans le monde islamique entre chiites et sunnites », a-t-il aussi ajouté.

Et de conclure que la tentative d’assassinat contre Souleimani avait aussi pour objectif d’assener un coup fatal au front de l’axe de la résistance dans la région. En tant que chef de l’unité al-Quds, M. Souleimani joue un rôle décisif dans le soutien de son pays à toutes les composantes de cet axe, dont les mouvements de résistance contre Israël et les mouvements qui ont lutté contre la milice wahhabite takfiriste Daech.