Le ministre iranien des Communications et de la Technologie de l’information, Mohammed Jawad Azéri Jahrami a écrit sur son compte Twitter : » vous n’avez réalisé aucun exploit, vous avez tué un homme que vous avez créé et formé ».

« Le meurtre de Baghdadi n’est pas un exploit ! Vous avez tué votre création », a écrit Mohammed Jawad Azéri Jahrami sur son compte Twitter en réponse au tweet du président américain Donald Trump.

Pour sa part, le porte-parole du gouvernement iranien a affirmé que » l’idéologie de l’Etat islamique ne se terminera pas par une bombe et continuera à se répandre dans la région grâce aux pétrodollars et à la pensée takfiriste-wahhabite-terroriste ».

Le président Trump a annoncé dimanche la mort du chef de l’EI, Abu Bakr al-Baghdadi, au cours d’une opération commando US, présumée coordonnée avec la Russie et la Turquie et l’Irak, de deux heures menée par les forces américaines dans le nord de la Syrie.

Source: Farsnews