Il n’y a pas si longtemps, l’armée iranienne a dévoilé un « kit » révolutionnaire qui a fait le froid dans le dos des parties qui ont depuis toujours cru pouvoir dominer le monde via ce qu’elles qualifie de « supériorité militaire ».

Le 14 septembre dernier, quand des « gueux » du mouvement yéménite Ansarullah ont lancé une nuée de drones contre les installations pétrolières saoudiennes d’Aramco, marquant l’une des attaques les plus complexes de toute l’histoire des guerres des missiles, les États-Unis et Israël ont compris que quelque chose avait définitivement changé dans les rapports de forces au Moyen-Orient ; les gueux avaient accédé à une sorte de DCA propre à contrer la doctrine de « frappes aériennes massives » du Pentagone.

Les drones de combat d’Ansarullah, ses roquettes stupides (non guidées, ndlr) avaient décidément changé d’efficacité et l’axe Washington-Tel-Aviv met tout sur le compte de ce « kit » qui transforme des roquettes stupides à de redoutables missiles de haute précision.

Le kit s’appelle Labayk et le magazine américain The National Interest y consacre un nouvel article:

« Le système Labayk ‘ressemble aux unités de guidage utilisées dans des missiles à propulsion solide Fateh-110, bien que ses surfaces de contrôle triangulaires aient été inversées’ », lit-on dans le texte original que reprend une autre publication spécialisée britannique et pas des moindres, Jane’s Defence Weekly.

«Comme des missiles de la famille Fateh-110, ce kit serait relié entre le moteur de missile et l’ogive pour diriger le projectile. Il semble qu’il soit compatible avec le diamètre de 610 millimètres de la roquette d’artillerie lourde Zelzal », ajoute le journal reconnaissant que le dispositif est maniable et propre à se combiner aux différents types de missiles et de roquettes, ceux surtout dont disposent des groupes de la Résistance dans la région.

Et d’ajouter : « Et bien ce dispositif bon marché, simple et fort maniable inquiètent au plus haut point les experts militaires israéliens qui soulignent que le Hezbollah libanais en dispose et qu’il pourrait en doter son arsenal composé de 150 000 roquettes et missiles braqués sur Israël. Au fait selon ces experts, l’arsenal du Hezbollah en changera de fond en comble, le kit étant capable de transformer des armes « non guidées » en armes téléguidées », selon certains experts militaires israéliens.

« Bien sûr, les Iraniens ont travaillé sur ces systèmes depuis des années et cela ne nous surprend pas. Il n’y a rien de nouveau dans la conversion elle-même, ils le font depuis des années et ils ont déjà montré des kits de conversion pour la famille de missiles Fateh-110 », a reconnu Uzi Rubin, l’un des experts militaires israéliens.

Et de souligner : «Ce qui est nouveau ici, c’est l’aérodynamique des « winglets » (ailettes), très unique, invisible en Iran jusqu’à présent et dans aucun autre pays d’ailleurs. C’est une révolution qu’aller à la conception autochtone plutôt que de copier les modèles étrangers montre la confiance en soi. L’objectif de la conception de l’aérodynamisme est d’accroître la manœuvrabilité des roquettes optimisées ».

« Toutefois, si l’Iran parvient à transformer une roquette non guidée en un missile téléguidé, l’efficacité de la roquette en sera considérablement augmentée. L’Iran dispose de nombreux systèmes de lancement de roquettes et des dizaines de types de missiles balistiques guidés tels que le Fateh-110, d’une autonomie de plus de 100 miles et à guidage par inertie ou GPS. Si l’Iran fournit au Hezbollah ce kit, tous les points stratégiques d’Israël, y compris les raffineries, les bases militaires et les centrales électriques, seront à la portée des combattants de ce mouvement », ajoute le texte.

Et de poursuivre: « Et bien le missile tiré le jeudi 31 octobre à Nabatiyeh dans le sud du Liban donne à penser que cette livraison est déjà faite et ce, malgré des centaines frappes aériennes de l’aviation israélienne contre les convois d’armes traversant la Syrie et à destination du Hezbollah. Le vendredi 1er novembre le secrétaire général du Hezbollah y est revenu affirmant que son mouvement se trouvait dans « meilleure forme » et qu’il a de nombreuses cartes à abattre. L’une des plus mauvaises surprises pour Israël pourrait être le fait que tous les missiles du Hezbollah soient dotés de ce kit ».

Source: PressTV