Le missile antiaérien que le Hezbollah a utilisé pour repousser le drone israélien qui survolait la ville de Nabatiyeh dans le sud du Liban fait toujours parler de lui.

Selon DEBKAfile, site proche des milieux du renseignement de l’armée sioniste, il s’agirait d’un S8. Selon le site francophone de la télévision iranienne Press TV, une publication russe spécialisée, Avia.Pro y revient.

Selon cette publication dans son édition de lundi, « le Hezbollah a tiré un missile anti-aérien Osa (Wasp) russe sur drone israélien. C’est un missile datant de l’époque soviétique ».

Et le journal aéronautique de s’interroger comment il a été livré au Liban. Et de répondre qu’au moins trois complexes lui auraient été livrés via la Syrie.

« Le Liban n’ayant pas de système de défense aérienne, le Hezbollah a fort probablement reçu ces missiles de la Syrie et de l’Iran avec la bénédiction de la Russie qui a largement coopéré avec le Hezbollah en Syrie, et ce, depuis 2013 », a expliqué le rapport d’Avia.pro.

Cela nous permet de dire que les vols militaires israéliens au-dessus du Liban sont désormais moins sûrs, car ce système de défense aérienne [un système de missile antiaérien soviétique mis en service en 1971] est capable de frapper des cibles aériennes à une distance maximale de 10 km, avec une vitesse maximale de 1 500 km/h.

Cette démonstration de force anti-Israël intervient alors que la presse israélienne se pose d’ors et déjà la question suivante : » Si le Hezbollah a déjà acquis un puissant système comme Osa (Wasp), peut-on être sûr que son arsenal ne compte pas des S-300? ».