Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, na ocasião do Festival do dia dos Mártires do Hezbollah.

O líder do Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah acusou os Estados Unidos de apoiar a maior parte da classe corrupta no Líbano e que dificulta, de todos os modos, a solução de seus problemas econômicos e financeiros.

« Pompeo vê que a luta contra a hegemonia iraniana é a demanda exigida por todos durante as manifestações. Desde quando há uma influência iraniana nos bancos libaneses, no exército libanês ao qual é proibido obter armas iranianas, nas forças de segurança interna, no setor petrolífero ao qual é proibido o Irã se aproximar », discutiu Sayyed Nasrallah durante seu discurso na segunda-feira, 11 de novembro, por ocasião da comemoração do dia dos mártires da Resistência Islâmica.

Segundo ele, o tweet em que o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou que os EUA deveriam « ajudar o governo libanês a se livrar da hegemonia iraniana », significa apenas a Resistência Libanesa.

« Os americanos gostariam de cortar a única mão que defende o Líbano, que protege sua segurança, sua integridade territorial, seus depósitos de hidrocarbonetos », continuou ele.

Citando obstruções impostas pelos Estados Unidos e com a intenção de levar o Líbano à crise, o líder do Hezbollah os acusou de proibir o Líbano de hospedar investimentos chineses, capazes de sair de sua lentidão econômica. Ele também os censura por impedir os libaneses em seus esforços para explorar seus hidrocarbonetos, « impedindo a demarcação de seus depósitos fronteiriços ». Ele lembra como proibiram as empresas libanesas de contribuírem para a reconstrução da Síria e os agricultores de venderem seus produtos ao Iraque via Síria.

« Os americanos fizeram de tudo para impedir a abertura da passagem da fronteira entre a Síria e o Iraque », afirmou.

E para continuar: « Foi por isso que pedi pela última vez um governo libanês comprometido com sua soberania, se o Hezbollah dirigisse esses ministros, ele teria dito há muito tempo aos americanos que nos dessem paz ».

Na questão libanesa, o líder do Hezbollah concentrou-se na prioridade da luta contra a corrupção, a principal demanda dos manifestantes libaneses que protestam desde 17 de outubro.

Segundo ele, a responsabilidade exclusiva é da Autoridade Judiciária do Líbano, que ele convidou a agir com « toda consciência, bravura e honestidade » para levar os corruptos à justiça e devolver todas as propriedades que eles roubaram.

Além disso, S. Nasrallah recebeu com agrado o discurso da organização iemenita Ansarullah, Abdel Malek AL-Houthi. No sábado, 9 de novembro, ele alertou Israel contra uma greve dolorosa que está atacando seu país.

« Os povos da região e os movimentos de resistência devem se orgulhar de que esse novo participante se junte a eles do Mar Vermelho. O inimigo deve conhecer o novo desafio que está enfrentando com essa novidade no ambiente da resistência, com a entrada em ação dessa força que se destacou por sua coragem, discernimento e vontade de admitir sacrifícios infinitos … », ele insistiu, referindo-se à organização Ansarullah.

Sobre a situação no Golfo, Nasrallah descartou definitivamente a possibilidade de uma guerra contra o Irã.

Segundo ele, o Irã deu esse passo e está avançando apesar das dificuldades. « Além disso, a descoberta de um dos maiores campos de petróleo que lhe trará trilhões de dólares », disse ele.

Isso deve irritar especialmente Trump, que só fala a língua do dólar e do petróleo, disse Nasrallah, sobre esta questão, com ironia.

As principais ideias do discurso:

Na ocasião da comemoração do nascimento do Profeta Mohammed (S), gostaria de parabenizar todos os muçulmanos do mundo…

Nossa cerimônia de hoje está ligada ao dia do martírio.

Falarei sobre isso, evocarei rapidamente as duas últimas evoluções na região e terminarei com o arquivo libanês.

A mais forte das operações na história da resistência:

Por que o Hezbollah escolheu o dia 11/11 para celebrar o Dia do Martírio?

Deve-se lembrar de que em 11/11/1982, o jovem mártir Ahmad Qassir – que se tornou o precursor das operações de martírio – bateu o carro-bomba que estava dirigindo contra o prédio do governador de Israel em Tiro e o explodiu, matando mais de cem oficiais e militares israelenses, os israelenses confirmam. As características de Sharon, que se vangloriava de ter ocupado o Líbano na capital Beirute, de pé, desamparado, deprimido, diante do cenário da destruição deste edifício são memoráveis. Esta operação de resistência é a mais forte de todas na história do conflito árabe-israelense e a resistência ao projeto sionista dado o tamanho das perdas para o inimigo, apesar do desenvolvimento subsequente das operações da resistência.

Desde a data desta operação, que deu a este dia esta sua grandeza, optamos por comemorar o Dia do Mártir do Hezbollah: é a comemoração anual de todos os mártires da Resistência Islâmica.

Uma palavra sobre os mártires nesta ocasião: sua característica mais importante é que eles eram pessoas de fé, piedade, apegadas à mensagem. Eles temiam apenas a Deus e queriam exclusivamente sua satisfação e não a das pessoas.

Nossos inimigos não entendem os movimentos da resistência em toda a região. Eles pensam que são mercenários, como os militares dos EUA, estão recebendo enormes salários. Eles pensam que as pessoas em todos os lugares são como eles e não entendem essas gerações de historicamente resistentes, que são os netos daqueles que participaram de todas as batalhas na história do Islã, e que aspiram ao martírio.

Esses mártires aspiraram voluntariamente a morrer no caminho de Deus, uma maneira que advoga a defesa do homem, sua dignidade, sua segurança, seus interesses, defender os oprimidos e submissos, defender seus sacramentos. Santos, para obstruir todas as pessoas tirânicas que querem saquear as riquezas dos povos, humilhá-las e submetê-las.

O que devemos aos mártires:

Nossos mártires morreram desta maneira, eles tiveram a chance de participar dessa batalha e agora estão livres das dificuldades desta vida . Estão agora em uma posição melhor com Deus, graças ao martírio.

Dizem que o Imam Ali(as) disse em seus últimos momentos antes de seu martírio: « Esta é a nossa maior vitória ».

Esses mártires e seus entes queridos fazem parte deste sistema que criou a vitória na região. Eles estão liderando todo o processo, porque deram o que mais amam e devemos sempre se lembrar de suas façanhas e vitórias para nunca esquecer o que lhes devemos e agradecê-los. Devemos lembrar que eles libertaram nossa terra, sem a ajuda de ninguém e sem concessão, sem esquecer que as fazendas de Shebaa e Kfarchouba ainda estão sob ocupação israelense. E devemos lembrar-nos da luta contra a agressão takfirista pois eles nos deram poder, resistência e posição avançada no confronto contra o inimigo.

Eles transformaram o Líbano em um país que (os israelenses se gabavam de que uma mera tropa musical poderia ocupar) faz deles uma fonte de ameaça existencial real.

Hoje, a resistência que deve muito a esses mártires e suas famílias está hoje no auge de seu poder e sua percepção. Está nas primeiras linhas do confronto e participa efetivamente da formação do futuro do Líbano e da região.

Homenagem a Houthi: mais um fator de potência no Eixo da Resistência.

Eu gostaria de falar sobre dois eventos de grande importância na região:

O primeiro está relacionado à posição histórica expressa pelo líder de Ansarullah na celebração do nascimento do Profeta (S) quando ele declarou, em resposta às ameaças israelenses de bombardear o Iêmen, que em caso de agressão nós vamos responder de volta de maneira mais forte.

De Sanaa, de Saada, de diferentes províncias do Iêmen, ele disse que nossa batalha contra o inimigo é uma questão de religião, doutrina e não apenas por razões políticas.

Esta ameaça vem de um líder cuja organização lutou por cinco anos contra um exercito apoiado por todos os poderes do mundo.

Essa organização tem mísseis e drones e os usou efetivamente, de modo que o mundo inteiro falou sobre eles. Ela alcançou vitórias mais perto de milagres, incluindo a última operação « Vitória de Deus ».

Estamos falando aqui de um líder que é capaz de cumprir com suas palavras no Eixo da Resistência e os israelenses estão plenamente conscientes disso, por isso falam com apreensão e o levam a sério.

Os povos da região e os movimentos da Resistência devem se orgulhar de que esse novo ator que atua do Mar Vermelho se junte a eles. O inimigo deve conhecer o desafio que está enfrentando ao ingressar no ambiente da resistência. Essa nova força goza de grande credibilidade e é conhecida por sua grande coragem.

Os iemenitas me deslumbraram… Um povo pronto para todos os sacrifícios.

Centenas de milhares de iemenitas que participaram dessa importante cerimônia em Sanaa, estavam sob o sol quente, enquanto seu país está no meio da guerra. Isso me deslumbrou, pois é o sinal de seu amor ao profeta Mohamed (S), ilustrando o grau de piedade e devoção.

A presença dessa multidão iemenita também é uma mensagem política muito profunda: enquanto seu país é vítima da guerra mais mortal em mais de cinco anos, quando houve milhares de mártires e centenas de milhares de pessoas ameaçadas de morte por doenças e fome, enquanto seu governo não pode pagar os salários a funcionários, e sofre um embargo impiedoso, esse povo transmite a mensagem de que não está pronto para desistir de sua liberdade, dignidade, independência.

Devemos saber que a força do eixo a que pertencemos vem de sua piedade, fé, submissão a Deus, vontade de fazer todos os sacrifícios. Sua força não provém do desejo de ganhar dinheiro.

O cenário da guerra contra o Irã se dissipou:

O segundo assunto será a República Islâmica do Irã. Nos últimos tempos, muitos protagonistas e regimes regionais apostaram no cenário de uma guerra contra o Irã. Posso dizer que esse evento se dissipou perto 99% e observamos uma mudança de tom desses países, sem citá-los.

O Irã mostrou grande resistência após a retirada do acordo nuclear, e chegou a esse estágio enfrentando desafios com certo grau de dificuldade. E agora a possibilidade de guerra contra o Irã não existe mais.

Muitos especialistas reconhecem que a estratégia de Donald Trump foi um fracasso. Ele terá que esperar muito tempo para o telefone tocar.

O Irã enfrentou esse desafio e é mais forte em sua posição regional, graças, entre outras coisas, ao seu apoio às causas justas da região.

Outra informação para Donald Trump, cujos cálculos giram em torno de petróleo e dinheiro, decidiu revisar sua decisão de se retirar da Síria e dominar alguns campos de petróleo na Síria, enquanto estava pronto para sacrificar seus aliados.

Bem, existem informações sobre a descoberta de um enorme campo de petróleo no Irã, um dos maiores. Um site de especialistas econômicos relata que o depósito trará ao Irã US $ 3.000 bilhões.

Isso deve incomodá-lo ainda mais, porque o Irã vai ficar mais poderoso.

Irã não apenas enfrentou a ameaça da guerra, mas também está descobrindo um enorme campo de petróleo!

A luta contra a corrupção passa pela justiça:

Vamos ao arquivo libanês. Desde 17 de outubro, o movimento de protesto entrou em erupção no Líbano. Eu sempre disse que devemos nos concentrar em seus aspectos positivos, pois existem demandas de supressão do confessionalismo político.

Mas algumas reivindicações são realmente: a luta contra a corrupção, processar os corruptos em tribunal e devolver o dinheiro público saqueado. Estas são reivindicações que podem ser encontradas em todas as comunidades e componentes do povo libanês.

Este é um ponto positivo: hoje ninguém mais pode proteger um corrupto. É uma grande evolução.

Há um apelo real à luta contra a corrupção que não está relacionado à formação do governo, porque a solução dessa disputa está na Justiça. É um assunto sobre o qual é necessário falar com responsabilidade.

Durante nossa campanha eleitoral, anunciamos que queríamos fazer parte da luta contra a corrupção e dissemos que isso exige esforço e tempo.

Vou esclarecer algumas coisas, porque muitas pessoas estão comparando a luta contra a ocupação com a luta contra a corrupção. Mas existem diferenças significativas nas circunstâncias, nas ferramentas e nos meios. Na luta contra a corrupção, os dados são diferentes. Pois no país existem funcionários, personalidades importantes envolvidas na corrupção que devem ser julgadas e das quais devemos recuperar os fundos que saquearam.

Isso exige, acima de tudo, uma jurisdição honesta, um juiz honesto que não tenha medo de nada, pronto para qualquer coisa, e isso requer informações reais sobre as quais eles podem construir um caso. Sem mencionar um julgamento justo. É preciso uma prisão para encarcerar o acusado. E precisamos de um mecanismo que permita devolver os fundos, dentro ou fora do país. É preciso juízes corajosos.

Foi por isso que emitimos os arquivos de corrupção que formamos no Hezbollah para os tribunais libaneses, em alguns casos nos demoramos porque precisávamos de mais esclarecimentos.

Hoje existe o judiciário, há leis, também existe trabalho legislativo para superar as leis que faltam. Se uma revolução é para ser, deve ser da parte dos próprios juízes. A revolução está ligada ao aparato da Justiça Libanesa, ao Conselho da Justiça Suprema, aos julgamentos e às leis.

Concordamos nosso grupo Wafaa para Resistência, Fidelity, com o do movimento Amal, de elevar a imunidade legal a todos os ministros que conseguiram desde 1992. Há também um projeto de lei em discussão para aumentar a imunidade contra funcionários públicos.

O dia do martírio é de bravura e coragem para a proteção do país. Neste dia, digo aos juízes no Líbano que sigam o caminho dos mártires, não sacrificando seu sangue, mas dando um passo corajoso para salvar o Líbano e digo a eles que estaremos prontos para apoiá-los.

Esta missão não é do governo ou do parlamento. Cabe a Justiça. Comece conosco.

Nesse momento sensível, como Secretário Geral do Hezbollah, que tem ministros, deputados e funcionários públicos no setor público, dirijo-me aos juízes para lhes dizer que, se eles tiverem um caso contra um dos nossos, eles devem abrir o caso sem medo. Eu digo para eles começarem conosco. Estou pronto para aumentar a imunidade deles.

Algumas pessoas dizem alguma coisa em todas as direções nas redes sociais, se têm algo contra o Hezbollah que vão à Justiça e reclamam.

Além disso, não devemos lutar contra a corrupção em nível de base, reivindicando os mesmos números em cada comunidade. O corrupto é como o colaborador, ele não tem confissão e não pertence a nenhuma comunidade. Todos os líderes de partidos e forças políticas devem assumir uma posição semelhante.

As proibições americanas no Líbano

Último ponto: somos forçados a conversar sobre a situação financeira e econômica. Embora eu não seja um especialista, espero que faremos o nosso melhor.

À luz das coisas claras que podem ser explicadas ao povo, eu gostaria de dizer que temos coisas a dizer para mostrar a culpa dos Estados Unidos nas atuais dificuldades no Líbano e os obstáculos que eles erguem, especialmente desde as últimas administrações e que impedem o Líbano de recuperar sua tranquilidade. Como na batalha militar, onde é necessário saber discernir o inimigo do amigo, é o mesmo para a situação econômica.

Sabemos que na questão financeira, no estado, existem as entradas e as despesas. Quando as despesas excedem as entradas, ele recorre aos empréstimos, com a acumulação destes, está em uma situação de déficit. Como no Líbano, sem julgar as políticas seguidas no passado, o setor produtivo está muito enfraquecido, e as pessoas às vezes vendem sua produção aos seus custos, e o mesmo no setor industrial e turismo.

Isso resultou em aumento do desemprego e, em seguida, aumento da pobreza, para chegar a um estágio em que o país está ameaçado pelo FMI e pelo Banco Mundial.

Uma das soluções defendidas foi então aumentar os impostos para as pessoas, o que não é justo.

Proibido deixar a China investir no Líbano

Vou falar sobre outras opções e perspectivas no Líbano, mas infelizmente elas estão fechadas.

Primeiro: Empresas Chinesas. A China tem fundos enormes e está pronta para investir no Líbano, o que impulsiona a economia libanesa. Isso é proibido pelos americanos. O que quer que as autoridades libanesas digam, tenho certeza de que isso é proibido pelos americanos. Eu chamo o próximo governo para ir para a China e abrir o Líbano para empresas chinesas. Você verá que os EUA o impedirão.

Mesmo o governo de Israel, seu aliado favorito na região, quando tentou construir relações comerciais com a China, recebeu ordens para abster-se do que os EUA revisariam seu apoio militar que lhes proporcionam.

Hoje, uma das razões da ira dos EUA contra o primeiro-ministro iraquiano Adel Abdel Mahdi é que ele tentou abrir uma nova perspectiva econômica e comercial com a China.

Podemos abrir a porta para empresas chinesas. Eles também estão na Síria, porque o governo sírio não tem medo de lidar com a China porque está fora do alcance americano. Deve-se saber que este caso não tem nada a ver com o Hezbollah. Se um dos ministérios ministeriais fosse para o Hezbollah, por muito tempo, ele teria estabelecido laços com a China e nos teriam dito aos americanos que nos deixassem em paz.

Empresas libanesas proibidas de contribuir para a reconstrução na Síria

Segundo: A reconstrução na Síria, para a qual o Líbano pode contribuir. Quantas empresas libanesas podem fazer isso. Mas estão sendo proibidas por uma ameaça americana que os dissuade. Aqui, novamente, isso não tem nada a ver com o Hezbollah. É em conexão com as sanções contra a Síria derrubar o poder de Bashar AL-Assad. Nos países árabes, muitas sociedades árabes que visitaram a Síria foram ameaçadas pelos embaixadores americanos de seu país de que estariam sob as sanções dos EUA.

Terceiro: Há pressão contínua contra o Líbano. Toda vez, eles dizem que o país não é seguro, mas é o país deles que não é seguro. Segundo pesquisas, o Líbano é mais seguro que os EUA. Compare os fatos e a taxa de criminalidade entre os dois países, mas os americanos exercem uma política de terror para dissuadir as empresas de virem investir no Líbano.

Sanções dos EUA contra o povo libanês

Quarto: E depois as sanções dos EUA também deixaram para trás as atividades dos bancos libaneses. São as autoridades americanas que vêm constantemente ao Líbano para aterrorizar esses bancos, eles aceitam o pretexto de lutar contra o Hezbollah, mas eu lhes disse centenas de vezes que nosso dinheiro não está nos bancos. São sanções americanas contra o povo libanês. Também há pressão contra os libaneses que vivem no exterior que enviam dinheiro ao Líbano e contribuem na vida econômica.

Iraque, uma oportunidade histórica para a agricultura

Ao buscar empréstimos, estamos saindo de um déficit para outro. E essa não é a solução.

Temos que ativar o setor agrícola. Há uma oportunidade histórica: o mercado do Iraque, que é um país grande e rico, o povo iraquiano ama o povo libanês, mas temos um problema. Como levar todos os bens libaneses ao Iraque. Tudo o que é necessário é chegar a um acordo com o governo sírio para permitir o uso da passagem da fronteira Boukamal-Qaem entre Síria e Iraque. Os americanos usaram todos os meios para impedir sua abertura com o pretexto de que será usado para a transferência de armas ao Hezbollah e eu disse isso mil vezes que não precisamos dessa passagem.

Os EUA querem impedir a ressurreição da economia síria e da economia libanesa. Eles querem impedir a prosperidade na região. Só é preciso um acordo com o governo sírio. Não posso consertar as coisas. O governo deve retornar à Síria para salvar o país revivendo a economia. Mas isso é proibido ao governo libanês pelos americanos. Eles não querem que nossos produtos agrícolas ou industriais sejam vendidos nos mercados vizinhos. Foi por isso que reivindiquei pela última vez um governo libanês de soberania. Para ele dizer aos americanos, nos deixem em paz.

É o mesmo para os campos de petróleo cuja exploração é dificultada pelos americanos, que também impedem a demarcação de fronteiras desses campos. Os EUA são responsáveis por todos os obstáculos que impedem a prosperidade econômica do Líbano. Os gerentes devem estar cientes disso.

Influência iraniana significa resistência

Pompeo disse que é necessário ajudar o governo libanês a se livrar da influência iraniana. Que insolência da parte dele. A maioria dos corruptos são os aliados dos Estados Unidos, eles são o seu povo no Líbano.

Durante os primeiros dias das manifestações no Líbano, adverti contra as pessoas que tentarão confiscar o movimento de protesto. Em todo esse movimento de protesto, Pompeo vê apenas a batalha contra a hegemonia iraniana. Onde existe uma influência iraniana: nos bancos libaneses que os americanos cantam constantemente, no exército libanês proibido de pegar armas do Irã, das forças de segurança interna ou do setor petrolífero qual o

Irã não pode se aproximar?

Onde existe uma influência iraniana no Líbano? Eles insinuam pela influência iraniana na Resistência. E isso é tudo o que os EUA exigem. Eles querem cortar a única mão que protege o Líbano, sua segurança, suas fronteiras, seus depósitos, sua água, sim os EUA gostariam de cortar a mão da Resistência.

O povo libanês deve preservar seus pontos fortes, não ser arrastado para a guerra civil e pensar em maneiras de sair da crise através da colaboração entre seus vários componentes. Ao público da resistência, direi que eles devem entender e estar cientes do que está acontecendo e gozar de sagacidade.

Neste dia, nos comprometemos com nossos mártires, a fim de preservar tudo o que eles nos deixaram: nosso poder, nossa perseverança, nossa força dissuasora, quaisquer que sejam as dificuldades encontradas.

Somos um povo que não se dobra, permaneceremos em todas as frentes até que nossos banners sejam levantados nos picos mais altos.

Source: Al-Manar