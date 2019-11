La centrale hydroélectrique de Tichrine, la deuxième de Syrie, dans le gouvernorat d’Alep, est désormais sous le contrôle des forces gouvernementales, a déclaré Boris Fomitchev, porte-parole des forces russes présentes dans le pays.

«Désormais, elle [la centrale de Tichrine, ndlr] est libérée grâce aux efforts et au courage du peuple syrien. […] Elle a commencé à fonctionner et fournit de l’électricité dans les gouvernorats d’Alep et de Raqqa. Les gens travaillent tranquillement, il n’y a pas de terrorisme ici», a-t-il déclaré.

À partir du lundi 18 novembre, la police militaire russe commence à patrouiller les environs de cette installation d’importance stratégique.

La centrale hydroélectrique de Tichrine a été construite sur l’Euphrate par des ingénieurs russes et syriens il y a 20 ans. Sa capacité est d’environ 630 mégawatts. Ces dernières années, elle a été sous le contrôle de Daech.

À la mi-novembre, les forces gouvernementales ont également pris sous leur contrôle la plus grande centrale hydroélectrique du pays à Tabka, dans le gouvernorat de Raqqa.

Source: Sputnik