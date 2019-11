Les USA ne perdent pas de vue l’ouest sunnite soit al-Anbar, cette province stratégique où ils détiennent des milliers de soldats et qui est limitrophe de la Syrie et de cette connexion stratégique Qaem-Abou Kamal par où transite la route Irak-Syrie-Méditerranée. L’objectif est clair : couper al-Anbar de l’Irak, en exclure l’État et ses forces armées. Mais il y a plus. Les Américains chercheraient à faire d’al-Anbar le décor de leur agonisant Deal du siècle. Bref, planter Israël au cœur du corridor de la Résistance. Peine perdue. Alors que les Américains tirent des plans sur les comètes, la Résistance irakienne démantèle une à une les cellules dormantes des agents daechistes des USA.

Les unités de mobilisation populaire, les Hachd al-Chaabi et l’armée irakienne ont lancé des opérations antiterroristes à Salaheddine. Lors de ces opérations, les positions des résidus takfiristes dans la localité d’al-Siniyeh ont été prises pour cibles.

L’objectif de cette opération est de capturer les terroristes traqués par Hachd al-Chaabi et les forces de l’armée irakienne.

Selon une autre information, les combattants des Hachd al-Chaabi et les forces de l’armée irakienne ont découvert un tunnel de Daech à al-Baji dans la province de Salaheddine.

Rôle d’Israël et des Emirats

Certaines sources ont révélé qu’Israël et les Émirats arabes unies envisagent de séparer la province d’al-Anbar.

Selon cette information, Tel Aviv et Abou Dhabi ont l’intention d’armer 4 membres tribaux dans la province d’al-Anbar dans le but de séparer cette province avec une appellation de « Confédération » et l’introduire dans le Deal du siècle et en faire un lieu pour loger les déplacés palestiniens.

« Cette révélation aurait été faite par le Qatar à l’ex-député irakien, Ezzat Chabandar », ont annoncé ces sources.

Enlèvement du député Chabandar par MBZ

Chabandar

Chabandar a été obligé de démentir sur sa page twitter son arrestation. Il aurait été arrêté par Mohammed ben Zayed (MBZ). Son arrestation rappelle celle de Saad Hariri, Premier ministre libanais par les Al-Saoud.

« Le service de renseignement irakien a arrêté un groupuscule émirati, composé par ailleurs de Libanais qui finançait les groupes de casseurs et de saboteurs lors des récentes manifestations en Irak », ont indiqué ces sources.

Une source de sécurité irakienne a révélé, le vendredi 22 novembre, dans un entretien avec Al-Mayadeen que les Émirats arabes unis avaient arrêté Ezzat Chabandar, « une personnalité politique irakienne indépendante », il y a cinq jours à l’aéroport de Dubaï, lui interdisant de quitter le pays.

Selon cette source de sécurité, personne ne pourrait communiquer avec Chabandar et les dernières informations laissent supposer son arrestation.

La source a affirmé que Chabandar avait été arrêté en raison de sa position politique ; sa détention faisait partie de l’ingérence des États du golfe persique dans les affaires irakiennes.

Chabandar arrêté à Abou Dhabi aurait été transféré dans un hôtel à Dubaï après qu’une nouvelle eut révélé la vérité sur le complot israélien en Irak.

Source: Avec PressTV