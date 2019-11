Une question s’impose au lendemain de l’attaque réussie contre le huitième hélicoptère de combat américain Apache utilisé par l’armée saoudienne dans sa guerre contre le Yémen: par quel moyen l’organisation Ansarullah parvient-elle à les abattre?

Surtout que l’appareil en question, un Apache AH-64 est depuis sa fabrication dans le milieu des années 1980, l’hélicoptère de combat le plus utilisé de par le monde. Avec ses performances vantées, il est connu sous l’appellation de « char du ciel ». Dans les médias saoudiens, on cite entre autre que chaque specimen est doté de près de 100 missiles laser, capables de pénétrer les blindés, à une distance de 14km. Il est également dit que l’appareil est capable d’attaquer simultanément 124 cibles, de nuit comme de jour, avec une marge d’erreur zéro.

Selon l’agence russe Sputnik, l’auteur d’une vidéo publiée le vendredi 29 novembre sur les réseaux sociaux, montrant comment l’Apache AH-64 a été abattu a pour sa part indiqué que le missile en question est un antiaérien de conception soviétique.

Il s’agirait d’un système antiaérien de conception soviétique 9K33 Osa qui a été mis en service en 1971, indique l’agence. Conçu pour détruire des avions, des hélicoptères, des drones et des missiles de croisière, il est actuellement exploité dans quelques ex-républiques soviétiques, à Cuba, en Grèce, en Syrie et dans d’autres pays.

De leur côté, les forces armées yéménites, qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée et des combattants volontaires d’Ansarullah, se gardent bien de révéler leur secret d’arme.

Le vendredi, en annonçant qu’un hélicoptère saoudien de type Apache a été abattu au dessus de la région yéménite Majazate, située non loin de la région Assir, au sud-ouest de l’Arabie saoudite, le général Yehya Sarii, porte-parole des forces armées yéménites, s’est contenté de signaler que que « la DCA a utilisé un missile sol-air amélio ré ».

En guerre depuis 2015 contre une coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, avec le coutien des USA et d’autres puissances occidentales, et subissant un embargo maritime, terrestre et aérien très sévère, les forces yéménites ont plusieurs fois surpris leurs ennemis par les nouveaux armements. Lors de leur attaque contre les installations pétrolières Aramco, au coeur de l’Arabie saoudite, leurs drones et missiles ont contourné l’antimissile et antiaérien américain Patriot.

Ce samedi, le site d’information Al-Masirah proche d’Ansarullah a publié les images vidéo de l’attaque, prises par son antenne médiatique « Média de guerre yéménite ». « L’appareil a été abattu au moyen d’un missile sol-air approprié doté d’une nouvelle technique », se contente-t-il à son tour de préciser.

« Malgré le fait que plusieurs Apache saoudiens et émiratis ont été abattus durant les années de l’offensive, c’est la première fois que le porte-parole des forces armées tient à souligner qu’il a été abattu avec un missile sol-air doté d’une nouvelle technique », fait remarquer al-Masirah. En effet, ce sont 7 Apache qui ont été abattus par les Yéménites depuis 2015: 6 saoudiens et un émirati, selon Wikipedia .

Le site yéménite constate aussi que cette attaque intervient trois mois après l’annonce par les forces yéménites armées de deux systèmes antiaériens Fater 1 et Saqeb 1 entrés en action depuis 2017 .

