La Ministre sortante de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, Nada Boustani, a mis en cause le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salameh, pour la crise énergétique actuelle. Elle faisait allusion à la pénurie d’essence sur le marché libanais suite à une grève générale des pompistes enterprise le jeudi 28 novembre et qui a été suspendue le samedi 30 novembre jusqu’à ce lundi.

Mme Boustani a accusé le gouverneur de la Banque du Liban d’être responsable de la situation actuelle du secteur des carburants vu qu’il avait adopté des mécanismes sans passer par le ministère de l’Energie et l’Eau.

La ministre sortante de l’Energie et de l’Eau, a assuré devoir importer, le lundi 2 décembre, 10% de la quantité de carburants dont a besoin le marché et assurer la vente en livre libanaise.

Elle a de même indiqué que tant que le taux de change continue à augmenter, la crise persistera.

Elle faisait allusion à la fameuse circulaire 530 garantissant aux importateurs de blé, d’essence ou de médicaments, l’accès aux réserves monétaires de la BDL par l’intermédiaire des banques privées au taux officiel mais qui semble toujours ne pas avoir été mis en oeuvre. Ainsi, face à la pénurie de dollars, ils sont dans l’obligation de recourir aux services de changeurs à des taux plus importants, de l’ordre de 2 200 LL/USD contre 1 511.5 LL/USD au taux officiel. Selon elle, seule la hausse de la livre libanaise contre le dollar pourrait rétablir la situation dans les circonstances actuelles.

Forage du premier puits de pétrole

Par contre elle a rassuré les citoyens que les mesures d’exécutions du forage du premier puits de pétrole sont presque finies.

Entre-temps, comme à l’accoutumé, une manifestation a lieu samedi devant la Banque du Liban (BDL). Les protestataires demandent à Riad Salameh le retour des fonds détournés, dénonçant par ailleurs, les réglementations bancaires injustes » et les « politiques financières de la Banque centrale ».

