Le ministère de l’Intérieur du gouvernement du Salut national à Sanaa a déclaré avoir arrêté une cellule qui avait pour mission de mettre en exécution un plan concocté par l’Arabie saoudite visant à déclencher des émeutes au Yémen.

«L’appareil de sécurité yéménite a réussi à arrêter les cellules affiliées à l’Arabie saoudite. Elles envisageaient de provoquer des conflits et de faire régner l’insécurité dans le pays en lançant des actes de sabotage», lit-on dans le communiqué, cité par le site de la chaîne d’information yéménite, al-Masirah.

Ce communiqué ajoute : « Le complot dangereux impliquant les services de renseignement saoudiens a été déjoué après une opération de surveillance minutieuse ».

Selon cette instance yéménite, le service de renseignement de la coalition saoudienne a cherché à s’infiltrer dans la structure interne du pays pour perturber la paix sociale et porter atteinte à la sécurité.

« Les services de renseignement saoudiens ont chargé leurs meilleurs officiers de préparer et d’équiper leurs éléments stipendiés à l’intérieur du pays pour lancer des opérations de sabotage », ajoute le communiqué.

« Après avoir fourni un soutien financier et logistique à leurs pions, les services de renseignement saoudiens leur ont demandé de prendre des mesures destructrices et de semer le chaos entre diverses institutions tirant parti de la détérioration de la situation économique dans le pays afin d’inciter le peuple à l’insurrection. En fait l’ennemi a recouru à cette ruse pour compenser ses échecs sur le champ de bataille », a dénoncé le ministère yéménite de l’Intérieur du gouvernement du Salut national dans son communiqué.

Et de conclure : « Les principaux membres de ces deux cellules ont été arrêtés et les détails de leur arrestation seront annoncés plus tard ».

