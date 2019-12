Le commandant de la marine de la République islamique d’Iran a affirmé que la guerre électronique est d’une importance stratégique pour cette force.

« Les destroyers de l’armée vont être équipés des systèmes de guerre électronique “Nour” », a affirmé le commandant de la marine iranienne, ajoutant :

« La guerre électronique est de nos jours l’un des plus importants moyens capables de changer la donne de fond en comble. Tous les équipements utilisés dans les opérations se servent, d’une manière ou d’une autre, des ondes électromagnétiques ou acoustiques. Le concept de la guerre électronique est à la base d’une grande partie des opérations. »

Le contre-amiral Khanzadi a souligné que l’utilisation des équipements militaires basés sur le concept de l’électromagnétique permet de neutraliser les plateformes [de lancement] de l’ennemi et c’est ce qui caractérise les guerres modernes.

Le contre-amiral Khanzadi a également affirmé que « la marine de la République islamique d’Iran se dote aujourd’hui d’un ensemble de moyens de guerre électronique qui sont le résultat de plus d’un an d’efforts continus dans ce domaine ».

Et en ce qui concerne le système de guerre électronique « Nour » qui devra être installé sur les destroyers de la marine iranienne, le contre-amiral Khanzadi a précisé que « les systèmes de guerre électronique “Nour” seront installés sur les destroyers. Dans un proche avenir, tous les destroyers de la marine de la RII seront équipés de ce système de guerre électronique. Cela signifie que le champ d’action de la marine dans le domaine de la guerre électronique ne sera plus limité aux côtes et se prolongera jusqu’aux profondeurs des mers, ce qui ouvrira de nouveaux champs de confrontation pour combattre l’ennemi et renforcer la puissance de dissuasion du pays. »

Source: PressTV