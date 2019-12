Le roi du Maroc Mohamad VI aurait refusé de rencontrer le secrétaire d’état américain Mike Pompeo pour éviter de parler avec lui de normalisation avec Israël. C’est ce qu’a rapporté la chaine de télévision israélienne KAN, rapporte Press Tv.

« Étant au courant de l’intention de Pompeo de faire pression sur Rabat pour l’obliger à une normalisation des relations avec le régime israélien, le roi du Maroc a refusé de le rencontrer », a rapporté KAN.

Cette déclaration contredit ce qu’un haut responsable du département d’État américain a déclaré ce vendredi 6 décembre. Il a assuré que lors de la rencontre entre Pompeo et les autorités marocaines, la question de la normalisation des relations avec Israël n’a pas été évoquée car elle n’était pas un sujet de discussion.

Avant sa visite à Rabat, Pompeo venait de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Portugal.

Les médias israéliens, y compris la chaîne 12 de la télévision israélienne et The Times of Israël, avaient annoncé que Tel-Aviv cherchait à évoquer lors de cette visite une normalisation avec Rabat.

Officiellement, il n’y a jamais eu de relations diplomatiques entre le Maroc et l’entité sioniste.

Mais le roi actuel semble adopter une ligne de conduite différente de cette de son grand-père Mohamad V et de son père le roi Hassan qui ont entretenu en catimini des liens avec des dirigeants sionistes et israéliens.

En 2017, Mohammed VI a annulé sa participation à un sommet en Afrique de l’Ouest pour éviter Benjamin Netanyahu.