Simultanément aux commémorations de la semaine de la marine en Iran, le dernier drone de combat, de reconnaissance et tactique de la marine de l’armée, « Simorgh » (Phoenix, en persan) a été dévoilé et livré à la marine iranienne, et ce, en présence du contre-amiral Habibollah Sayyari commandant adjoint de l’armée pour la coordination et du contre-amiral Hossein Khanzadi commandant de la marine de l’armée.

Simorgh est le modèle marin du drone Shahed-29 conçu par la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), et a la capacité de mener des opérations de combat contre des cibles fixes et mobiles au sol, à l’aide de bombes intelligentes.

Selon le contre-amiral Khanzadi, le drone Simorgh peut être utilisé pour le combat, la reconnaissance, les opérations tactiques mais aussi dans le cadre des guerres électroniques.

Avec une autonomie de vol de 24 heures, une portée de 1.500 kilomètres et un plafond de service de 7,2 km (24.000 pieds), ce drone de combat naval peut transporter une charge utile de bombes, de roquettes ou de missiles intelligents.

Le drone dispose d’un système de guidage spécial ; au même moment qu’il vole, il peut envoyer aux bases terrestres, ses informations en ligne sur les zones cibles sous forme de photos et vidéos.

« Étant donné du fait que nos navires seront équipés de plates-formes de lancement de drones Simorgh, tout navire en mer peut avoir des images précises des miles devant eux, et ces images peuvent être partagées entre tous les postes de commandement et toutes les forces armées de façon intégrée », a souligné M. Khanzadi

Ce drone a également des capacités de combat et peut transporter huit missiles antinavires et utiliser des missiles intelligents « Sadid » contre des cibles en cas de besoin.

Ce nouvel aéronef sans pilote est la version navale du Shahed 129, un puissant drone de combat dont le premier vol a eu lieu en 2012.

Le Shahed 129 est opérationnel et en service dans le cadre des missions de lutte contre les trafiquants de drogue et les terroristes, les missions de patrouille et de reconnaissance le long des frontières terrestres et maritimes, les opérations environnementales et pour la prise d’images aériennes.

Le drone Shahed 129 a effectué de nombreuses sorties de surveillance et de combat contre des groupes terroristes en Syrie. L’Iran a développé une famille de munitions à guidage de précision appelé Sadid spécialement pour ce type de drone.

La version de combat de Shahed 129 peut transporter une charge utile de huit bombes ou missiles intelligents et est conçue pour frapper des cibles fixes et mobiles.

Le commandant de la Force aérospatiale du CGRI Amir Ali Hajizadeh avait déjà annoncé que l’Iran avait décidé d’appeler sa propre version du drone espion Sentinel américain RQ-170 sous le nom de Simorgh.

Au cours de la dernière année, l’Iran a stimulé son industrie de défense locale au milieu des menaces croissantes des États-Unis et d’Israël. Le pays a développé des systèmes de défense aérienne, des missiles de croisière, des drones de combat et un éventail d’autres armes avancées.

Source: PressTV