Le modèle actuel du drone iranien « Simorgh » serait très similaire au drone israélien « Hermès 450 » également connu sous le nom de « Zik », a indiqué la chaîne de télévision israélienne i24NEWS.

L’armée iranienne a annoncé le 8 décembre dernier que cet appareil est entré en action, insistant sur ses capacités à exécuter des missions de combat, de reconnaissance, et tactiques.

Or, indique le site web de la télévision iranienne Press TV, Simorgh est le modèle marin du drone Shahed-29.

Conçu par la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), il a la capacité de mener des opérations de combat contre des cibles fixes et mobiles au sol, à l’aide de bombes intelligentes.

Les progrès militaires iraniens constituent un vrai tracas pour l’entité sioniste. Non seulement l’Iran dispose d’un arsenal aussi important que diversifié lui permettant de se prémunir contre toute attaque étrangère, de plus, une grande partie de ses armements sont fabriqués sur place, ce qui lui accorde une indépendance militaire plus fortifiée.

Source: Divers