Les spéculations vont bon train dans les médias israéliens sur les surprises que l’Iran pourrait faire à l’entité sioniste. Sur fond d’une escalade verbale sans précédent entre les deux ces derniers temps: chacun menaçant de bombarder l’autre.

La dernière en vue : « L’Iran a transféré au Liban et en Syrie des systèmes de défense antiaérien de fabrication locale et des systèmes de guerre électroniques », a prétendu la chaine de télévision MAKAN 33.

Quoique cette information puisse être possible, vu que l’Axe de la Résistance ne lésine pas sur les moyens pour remédier au déséquilibre des forces militaires pendant longtemps à l’avantage de l’entité sioniste, elle ne peut que relever de la spéculation de la part de ce média.

Et pour cause : MAKAN cite comme source un commandant de l’Unité d’élite al-Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. Sans préciser lequel. Alors qu’aucun média israélien ne saurait avoir comme source un responsable iranien.

Ce qu’elle lui fait dire relève plus des appréhensions israéliennes que des faits avérés.

Ainsi, elle a fait dire à ce présumé commandant du CGRI que le transfert de ces armements comprend entre autre des Bawar 373, des missiles sol-air portable sur l’épaule, et des systèmes radars de fabrication iranienne. Ces derniers temps, les médias iraniens ont fait état de livraison à la Syrie de Bavar-373 et de radars. Mais à aucun moment, il n’a été dit qu’ils ont été livrés au Liban.

La télévision israélienne lui fait dire aussi que ces équipements ont été livrés en secret, tout en interprétant à sa façon: « ces systèmes de défense ont été fait clandestinement de crainte que des informations ne puissent être fuitées aux Israéliens par le biais des Russes ». De quoi faire croire que les Russes espionnent les Iraniens pour le compte des Israéliens.

Et la télévision israélienne de continuer dans la même logique : « ces systèmes ont été installés au sud de la Békaa et dans le sud du Liban durant ces deux dernier mois ».

Il est vrai que les responsables israéliens ont toujours spéculé sur le lot de missiles entre les mains de la résistance au Liban. Sans se référer à des sources fiables, ils avancent qu’elle détient plus de 150.000 missiles. A aucun moment le parti de la résistance ne confirme ni ne nie. Le numéro un du Hezbollah s’est contenté de révéler que son parti s’est acquis des missiles de précision.

Mais il est vrai aussi que les dirigeants israéliens, craignent par-dessus tout que la Résistance libanaise ne puisse s’acquérir des défenses antiaériennes qui lui ont longtemps fait défaut et qui ont accordé à l’entité sioniste sa supériorité. Cette crainte est plutôt justifiée surtout que l’Iran possède déjà ces équipements et pourrait très bien les lui faire passer.

Leur acquisition changerait qualitativement l’équilibre des forces dans la région, qui, quoiqu’il soit largement à l’avantage de l’entité sioniste, ne lui a pas permis de mettre fin à la menace existentielle qui le guette. Cette dernière se trouvant fortement exacerbée par l’Axe de la Résistance ces deux dernières décennies.

Sur ce thème , S. Nasrallah refuse de se prononcer. Il entretient là-aussi la politique de l’ambiguïté. Laissant les Israéliens patauger dans des spéculations sans fin.