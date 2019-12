« La République islamique d’Iran est loin d’être soumise ou isolée », a déclaré le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne.

Lors d’une conférence de presse après la deuxième édition du Dialogue sur la sécurité régionale, tenu ce mercredi 18 décembre à Téhéran, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, Ali Chamkhani, a déclaré : « L’Ouzbékistan et le Tadjikistan, deux voisins de l’Afghanistan, ont été invités à prendre part à cette réunion qui a été organisée à l’initiative de l’Iran. Les plus hauts responsables sécuritaires de plusieurs pays ont participé à ce dialogue régional et ont chacun évoqué d’importantes questions qui seront examinées prochainement. »

« Le Dialogue sur la sécurité régionale a lieu au moment où les États-Unis poursuivent leur politique de pression maximale contre l’Iran en vue de le mettre au ban des nations et de le soumettre à un terrorisme économique », a déclaré Ali Chamkhani.

Et d’ajouter : « Or, la participation des représentants de la Chine, de la Russie, de l’Afghanistan et d’autres pays à ce Dialogue prouve comment nous avons conservé notre position historique et notre rôle actif sur l’échiquier régional ». Il a précisé que l’Iran ne céderait pas et qu’il ne se laisserait pas isoler.

Ali Chamkhani a ensuite souligné que le document de la stratégie sécuritaire des États-Unis évoquait le nom de l’Iran, de la Chine et de la Russie en tant qu’« ennemi ». « Ce qui nous permet de considérer les États-Unis comme “malveillants” et de consolider nos coopérations trilatérales », a-t-il ajouté.

Selon le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, « les États-Unis, ayant échoué dans leurs plans de ressusciter Daech, entendent transférer les terroristes d’Irak et de Syrie vers l’Afghanistan ».

Concernant le dialogue entre les États-Unis et les talibans, Ali Chamkhani a expliqué que toute décision à propos de l’Afghanistan devrait être prise sous l’égide du gouvernement de Kaboul et qu’elle ne devrait pas insécuriser ou déstabiliser ce pays.

« Or, les États-Unis projettent à insécuriser les frontières que partage l’Afghanistan avec l’Iran et la Chine », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles l’Iran fournirait une aide militaire aux talibans, Ali Chamkhani a répondu : « L’Iran ne cache pas ses aides militaires et il a déjà fourni un soutien militaire, au niveau de conseillers, aux Irakiens, aux Syriens et aux Yéménites. Mais nous n’avons offert aune aide aux talibans, car cela contredit notre politique de principe qui privilégie le rétablissement de la sécurité et de la paix en Afghanistan ».

Source: Avec PressTV