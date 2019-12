L’armée syrienne a conquis une nouvelle position importante de Hayat Tahrir al-Cham, la coalition de milices jihadistes qui contrôle la province d’Idleb et se trouve désormais à quelques kilomètres de la ville stratégique de Maaret al-Noemane.

Selon l’agence russe Sputnik, les forces gouvernementales syriennes se sont emparées de Jarjanaz, située au sud-est de la province d’Idleb, à l’issue de combats violents avec les miliciens de HTC, dont ceux des Soldats du Caucase. Cette milice formée d’éléments originaires de Tchétchénie est l’alliée de l’ex-branche d’al-Qaïda en Syrie, le front al-Nosra, laquelle contrôle HTC. Son quartier général se trouvait à Jarjanaz.

L’importance de cette localité réside dans le fait qu’elle est située à 8 km à l’est de la ville de Maaret al-Noemane. Cette dernière est l’un des plus grands bastions de HTC, après Khan Cheïkhoune, conquise en aout 2019. Elle se trouve sur l’autoroute internationale reliant Damas à Alep.

Après Jarjanaz, précise le site syrien Muraselon, l’armée syrienne s’est dirigée vers le nord, et s’est emparée d’al-Gadka. Dans la soirée, elle a pris le contrôle de la localité de Sarmane et ses environs et assiège une position turque.

Elle se trouve désormais à 3 km de Maaret al-Noemane, précixe la télévision libanaise al-mayadeen Tv, et n’en est séparée que par la localité de Talamans.

Depuis le Jeudi 19 décembre, date à laquelle elle a lancé une nouvelle opération dans le sud-est de la province d’Idleb, elle a libéré 40 localités et villages, selon le communiqué du Commandement de l’armée publié ce mardi. Soit quelque 320 km2. 278 miliciens de HTC auraient succombés, selon Muraselon.

Le site syrien Masdar News a révélé pour sa part qu’une faction jihadiste takfiriste d’al-Qaïda, Ansar al-Tawhid, a rejoint le sud-est de la province d’Idleb, pour prêter main forte à HTC.

Combattent aussi à ses côtés, les combattants de l’Armée nationale syrienne , milice formée par la Turquie, indique Masdar news.

Source: Divers