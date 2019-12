Le drapeau russe a été hissé à un poste de contrôle abandonné par les soldats américains non loin de la ville syrienne de Raqqa, ancienne «capitale» du groupe terroriste Daech.

«En fin d’après-midi, notre unité sera déployée et on peut dire qu’à partir d’aujourd’hui nous entamerons les patrouilles et les missions visant à assurer la sécurité des civils», a raconté aux journalistes l’officier de la police militaire russe Arman Mambetov.

Un poste à un carrefour stratégique

Le poste de contrôle se trouve dans la localité de Tell-Samine, à 26 kilomètres de Raqqa, à un carrefour stratégique reliant la ville au centre et au nord du pays ainsi qu’aux villes situées dans la vallée de l’Euphrate.

Il y a encore quelques jours, ce poste de contrôle installé dans le bâtiment d’une ancienne école était occupé par les militaires américains. Les autorités syriennes affirment que lorsque le site était contrôlé par les Américains, les takfiristes pouvaient malgré tout transporter des armes par les routes avoisinantes.

Libération de Raqqa

Les terroristes de Daech s’étaient emparés de la ville syrienne de Raqqa, chef-lieu du gouvernorat du même nom, au printemps 2013, ce qui avait provoqué l’exode d’au moins 250.000 habitants. En 2014, Raqqa, transformée en citadelle, avait été proclamée capitale du groupe terroriste.

En octobre 2017, la ville a été libérée à l’issue d’une opération que les Forces démocratiques syriennes ont menée pendant plusieurs mois avec le soutien aérien de la coalition internationale. Les bombardements et le pilonnage par les unités kurdes pro-américaines ont complètement détruit Raqqa. La ville n’est toujours pas reconstruite.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a qualifié de génocide les actions de la coalition lors de cette opération.

