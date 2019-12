Le député juif iranien, Siamak Merheikh Sadika affirmé que » les manœuvres conjointes avec la Russie et la Chine confirment la puissance militaire de l’Iran au niveau mondial, où deux grandes puissances orientales voient leur intérêt à se tenir aux côtés de l’Iran et à mener des exercices conjoints avec lui » selon l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

M. Sadik, a souligné que « les capacités de la République islamique d’Iran ne peuvent être niées au niveau des équilibres mondiaux, et que les Etats qui sont des puissances à l’échelle mondiale et en dehors de la région, comme la Russie et la Chine, respectent les intérêts nationaux de l’Iran afin de préserver leurs intérêts ».

Il a ajouté: « La tenue de ces exercices conjoints entre l’Iran, la Russie et la Chine confirme notre rôle crucial au niveau mondial et démontre nos capacités en dehors de la région ».

Il a poursuivi: « Tout pays poursuit ses intérêts dans le domaine diplomatique. Il est évident que ces exercices conjoints ont un impact au niveau international car les USA et quelques-uns de ses amis européens n’ont pas réussi à isoler et à marginaliser l’Iran ».

Il a noté: « Depuis la victoire de la révolution islamique, aucun exercice de ce type n’a eu lieu, où la Russie et la Chine participent simultanément ».

Et de conclure : « la mise en place de ces manœuvres démontre la puissance de l’Iran au niveau mondial d’une part, car elle indique le progrès de ses industries de défense. D’autre part, il nous est possible de coopérer et de coordonner dans les domaines militaires avec deux grandes puissances mondiales . Aussi, ce qui est important dans ce domaine est que les progrès dans nos industries de défense sont devenus un moyen pour coordoner avec les premières armées du monde, à savoir la Russie et la Chine ».

Source: Médias