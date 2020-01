En signe de soutien à l’Iran et au général Qassem Soleimani, les Yéménites sont descendus en masse dans les rues de la capitale Sanaa.

Dénonçant l’assassinat du général de corps d’armée iranien, Qassem Soleimani, et d’Abou Mahdi al-Mohandes et de leurs compagnons par les terroristes américains le 2 janvier à Bagdad, des dizaines de milliers de Yéménites ont manifesté le lundi 6 janvier à Sanaa.

Le rassemblement s’est tenu dans la capitale yéménite conjointement au déroulement des funérailles ostentatoires du haut commandant à Téhéran qui se sont transformées en une grande manifestation anti américaine et anti israélienne.

Les images géantes affichant les deux martyrs Qassem Soleimani et Abou Mahdi al-Mohandes ont été installées partout dans le centre-ville de Sanaa.

Le Hezbollah d’Arabie promet vengeance

Entre-temps, le groupe Hezbollah al-Hejaz basé à al-Qatif en Arabie saoudite, a annoncé, dans un communiqué publié le lundi 6 janvier, que l’assassinat du général de corps d’armée iranien, Qassem Soleimani et d’Abou Mahdi al-Mohandes, chef adjoint des Hachd al-Chaabi, ne laisse pas d’autres options à la Résistance que de se venger.

« Hezbollah al-Hejaz dénonce fermement l’acte lâche et criminel auquel ont procédé les États-Unis pour assassiner le commandant en chef de l’axe de la Résistance et le chef adjoint des Hachd al-Chaabi ainsi qu’un nombre de leurs compagnons », a indiqué le communiqué en présentant ses condoléances aux Iraniens et aux Irakiens.

