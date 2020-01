L’explosion d’une voiture piégée dans le nord-est de la Syrie a coûté la vie à quatre soldats turcs, le ministère turc de la Défense nationale a présenté ses condoléances aux familles endeuillées.

Les faits se sont produits mercredi 8 janvier pendant que les soldats patrouillaient des routes, précise le ministère turc de la Défense nationale, cité par les médias turcs.

L’institution militaire a exprimé sur son compte Twitter ses condoléances aux familles des quatre soldats.

Pour sa part, la chaîne à capitaux saoudiens Al Hadath fait état de sept morts au sein des forces armées turques.

La Turquie a lancé le 9 octobre une offensive sur le territoire syrien contre les Unités de protection du peuple (YPG), qu’elle considère comme terroristes.

Par la suite, deux accords ont été conclus avec Moscou et Washington en vue du retrait des YPG du nord-est de la Syrie après des rencontres séparées entre Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Donald Trump. MM.Poutine et Erdogan ont adopté un mémorandum sur des patrouilles conjointes des armées russe et syrienne dans le nord du pays.

Source: Avec Sputnik