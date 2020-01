Alors que les tensions entre Washington et Téhéran se sont considérablement aggravées depuis la mort du général Soleimani, de nombreux Américains ne parviennent pas à localiser l’Iran sur une carte. C’est ce qu’a révélé un sondage mené sur 2.000 personnes durant le week-end du 4 et 5 janvier par Morning Consult et Politico.

Parmi les participants, tous Américains et âgés de plus de 18 ans, seulement 23% ont pu situer la république islamique d’Iran sur une mappemonde et 28% ont été en mesure de le faire sur une carte du Moyen-Orient. Certains points sur la carte étonnent, tant ils sont éloignés du pays en question. Ainsi, nombreux sont ceux situés en Europe de l’Est, en Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud, et même aux États-Unis. Plusieurs ont montré la France ou encore le Maroc.

Morning Consult a également souhaité connaître leur opinion sur l’opération américaine qui a conduit à la mort du général iranien Qassem Soleimani dans la nuit du 2 au 3 janvier. 49% ont affirmé en avoir «beaucoup» entendu parler. 47% soutiennent cette décision de Trump et 40% s’y opposent. Plus des deux tiers (69%) estiment que cet acte a augmenté la possibilité d’une guerre avec l’Iran.

Source: Avec Sputnik