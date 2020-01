Donald Trump s’en est pris violemment lundi à ses adversaires démocrates, les taxant de complaisance à l’égard du pouvoir iranien et partageant sur Twitter un photomontage de deux chefs de file de l’opposition coiffés d’un turban et d’un tchador.

Sur ce photomontage publié par un internaute et retweeté lundi matin par le président américain à ses plus de 70 millions d’abonnés, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, porte un tchador bleu, un voile couvrant sa tête et ses épaules.

Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat, porte lui un turban rappelant notamment celui du président iranien Hassan Rohani.

Avec le drapeau iranien en arrière-plan et les mots « Démocrates 2020 » en bas de la photo, le montage vise à dénoncer un prétendu soutien de l’opposition américaine au pouvoir iranien.

Le milliardaire a prétendu qu’une menace « imminente » justifiait de tuer le général iranien, qui a dirigé les combats et contribué à la défaite de Daesh en Irak et en Syrie.

Après avoir retweeté la photo factice, il s’en est à nouveau pris à l’opposition, sans cacher son agacement.

« Les Démocrates et les (médias) Fake News essaient de faire du « terroriste » Soleimani un gars merveilleux, seulement parce que j’ai fait ce qui aurait dû être fait depuis 20 ans », écrit l’ex-homme d’affaires new-yorkais.

