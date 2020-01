Un journal israélien a révélé que le « deal du siècle » américain comprendra une « période de préparation » de 4 ans, car l’administration américaine est convaincue que le président palestinien Mahmoud Abbas refusera de mettre en œuvre l’accord, mais que son successeur pourrait l’accepter.

La ‘fraude du siècle’, appellation palestinienne de cet accord controversé, préconise la création d’un État palestinien sans armée ni souveraineté, sur 70% de la superficie de la Cisjordanie occupée, et dont la capitale pourrait être la bourgade de Shuafat, au nord-est de Jérusalem AlQuds occupée.

C’est ce qui a été rapporté, dimanche 26 janvier, par le journal israélien Yediot Aharonot, qui a publié ce qu’il a dit être de nouveaux détails du plan américain, citant des sources israéliennes, qu’il a choisi de ne pas nommer.

Selon la même source, le plan permet à ‘Israël’ d’annexer entre 30 à 40 pour cent des terres de la zone C en Cisjordanie occupée.

L’Accord d’Oslo a divisé la Cisjordanie en 3 régions, « A », « B » et « C ». Les zones A représentent environ 18% de la superficie de la Cisjordanie, et elles sont contrôlées par l’Autorité palestinienne en termes de sécurité et d’administration, tandis que les zones B représentent 21% de la Cisjordanie, et sont soumises à l’autorité civile palestinienne et à l’autorité sécuritaire de l’occupation.

Quant à la zone C, qui représente 61% de la superficie de la Cisjordanie occupée, elle est soumise au contrôle sécuritaire et administratif de l’occupation, faisant de tout projet ou mesure palestinienne tributaire de l’approbation des autorités d’occupation israéliennes.

Pendant la période de préparation à la mise en œuvre du « deal du siècle », la construction sera gelée dans toute la zone C, qui est contrôlée par ‘Israël’, ce qui signifie qu’Israël peut poursuivre ses activités de colonisation dans les colonies existantes sans les étendre, selon la même source.

Etat désarmé et AlQuds sous souveraineté israélienne

Selon le journal, le plan prévoit la création d’un État palestinien sur une zone d’environ 70% de la Cisjordanie, dont 30% des terres de la zone C.

Mais l’État palestinien, selon cet accord controversé, tel que rapporté par Yediot Aharonot, sera un Etat sans armée, qui n’aura aucun contrôle sur l’espace aérien et les postes frontaliers, et aucune autorité pour conclure des accords avec des pays étrangers.

Le plan américain propose la création d’un « tunnel » entre Gaza et la Cisjordanie qui servira de « passage sûr ».

Une « question très sensible n’a pas encore été discutée par le système de sécurité israélien, compte tenu de la possibilité d’utiliser le tunnel susmentionné pour » transporter des armes ou des personnes recherchées », ajoute le journal israélien.

Le plan US « exige que l’Autorité palestinienne reprenne le contrôle de la Bande de Gaza et désarme le Hamas et le Jihad islamique », selon le rapport israélien.

Il maintient, en outre, 15 colonies isolées sous souveraineté israélienne, malgré l’absence de lien géographique entre ces colonies et ‘Israël’.

Selon le journal, l’Accord stipule que la ville occupée de Jérusalem AlQuds occupée doit être maintenue sous « la souveraineté d’Israël », y compris l’esplanade des mosquées et les lieux saints administrés conjointement par l’occupation et les Palestiniens.

MBS et les 50 milliards de dollars

L’accord du siècle propose 50 milliards de dollars pour financer des projets dans les zones désignées pour la création d’un État palestinien.

Selon le Yediot, des sources proches de la Maison Blanche ont déclaré que le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salman, ainsi que d’autres parties dans le Golfe, se seraient engagés auprès des Américains à fournir le montant requis.

Source: Avec Anadolu