Après Maarat al-Noomane, c’est au tour de la localité de Khan Toumane d’être libérée. La première étant située dans le sud de la province d’Idleb, la seconde se trouve à l’ouest de celle d’Alep.Et c’est sur ces deux fronts que la bataille se poursuit simultanément.

Sur le premier, les forces régulières se trouvent désormais à 5 km de la localité de Saraqeb, après la prise de deux localités d’al-Qahera et de Jarada qui se trouvent sur son chemin. L’importance stratégique de Saraqeb réside dans le fait qu’elle est située sur l’autoroute M5, une voie stratégique qui connecte Damas à Alep, et à la jonction entre la M5 et une autre autoroute clé (M4) reliant Alep à la ville côtière de Lattaquié.

Sur le second front, avant de s’emparer de Khan Toumane elles avaient conquis ses entrepôts, et d’autres localités, au terme de combats violents avec la coalition de milices jihadistes takfiristes de Hayat Tahrir al-Cham. Ils se sont marqués par la forte intensité des tirs de l’artillerie et des missiles.

Situé à 40 km de l’entrée occidentale d’Alep, Khan Toumane longe l’autoroute Alep-Hama sur une longueur de 10 km.

Sa prise a permis aux troupes gouvernementales de conquérir le quartier situé dans la banlieue aleppine Rachidine 5, et de celui connu sous l’appellation Association des journalistes.

Dès lors, elles peuvent désormais surplomber la localité de Khan al-Assal, bastion de HTC situé sur la vieille route Alep-Idleb.

Les prochaines régions d’Alep de l’ouest qui devraient être libérées sont Rachdine4, qui se trouve sur la ligne de démarcation ouest de la ville d’Alep. Puis celles du bois d’Assad, les recherches scientifiques, en direction de la localité de Mansourah, puis celle du Family House, de l’Association Zahra et les salles industrielles de Layramoune. Ce qui devrait en principe sécuriser toutes les lignes occidentales d’Alep à partir desquelles se sont poursuivis les bombardements meurtriers contre les quartiers résidentiels d’Alep.

