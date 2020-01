Le secrétaire du comité exécutif du mouvement Fatah, Saëb Erekat, a révélé que le plan du président américain Donald Trump, annoncé le mardi 28 janvier pour régler le conflit israélo-palestinien constitue la 88ème tentative destinée à liquider la cause palestinienne.

Lors d’un entretien avec la chaine de télévision qatarie al-Jazeera, M. Erekat a affirmé le mercredi 29 janvier que ce plan n’a pas été confectionné au Etats-Unis mais en Israël.

« Ce plan n’est pas celui de Trump, car il m’a été proposé en 2011 par les Israéliens », a-t-il affirmé. Officiellement, il a été dit que c’est le gendre et conseiller du président américain, Jared Kushner qui en a été chargé.

Et Erekat d’ajouter : « Trump adopte le plan de Netanyahu pour imposer une régime d’apartheid au peuple palestinien ».

Selon lui, c’est un plan qui vise à liquider le projet national palestinien. Il a aussi insisté sur le retour au plan de paix arabe qui a été proposé en 2003 à Beyrouth.

« La réconciliation inter palestinienne aura lieu , et nous n’abandonnerons jamais les carrés de la législation internationale ni la solution des deux Etats sur les frontières de 1967 ».

Le plan proposé par Trump évoque un soi-disant Etat palestinien, non militarisé et sans souveraineté sur moins de 40% de la Cisjordanie, censé dans sa totalité l’abriter selon les résolutions internationales. Il reconnait aussi l’annexion des colonies juives qui se trouvent en Cisjordanie ainsi que la vallée du Jourdain, plus au nord.

Nous ne serons jamais un partenaire dans cette mascarade du siècle et nous œuvrerons pour une vraie paix basée sur la législation internationale », a taclé M. Erekat.

Et de conclure : « Le deal du siècle constitue la 88ème tentative de liquider la cause palestinienne et il ne marchera pas ».