Selon l’éditorial du journal Rai al-Youm signé par le célèbre analyste du monde arabe, Abdel Bari Atwan, les clauses du Deal du siècle ne visent qu’à faire pilier le peuple et les dirigeants palestiniens face aux exigences israéliennes.

Il a comparé le Deal du siècle à une nouvelle version du régime d’apartheid en Afrique du Sud.

« Les habitants palestiniens seront donc intensément installés dans certaines zones, y compris les zones « A » et « B » et la bande de Gaza ; leurs ressources en eau et leur sécurité seront à la merci du régime sioniste. Et les Palestiniens n’auront d’autre fonction que de servir le régime occupant Qods.

Ce projet entend reconstruire l’imaginaire temple de Salomon à la place de la mosquée al-Aqsa. Qods sera présentée comme la capitale d’Israël et les Palestiniens devront la reconnaître en tant que telle.

En outre, le droit au retour sera aboli et les colonies sionistes et la vallée du Jourdain devront être reconnues comme des territoires appartenant à Israël. Enfin, l’Autorité palestinienne doit jouer un rôle plus important dans la lutte contre la Résistance et le désarmement de la bande de Gaza ».

Atwan met par ailleurs l’accent sur les actions pratiques de la part de tous les groupes palestiniens contre l’occupation affirmant que les nouvelles priorités promises par Abou Mazen (Mahmoud Abbas) ne doivent pas être basées sur la séparation des différends groupes et la poursuite des négociations, mais surtout sur le renforcement et l’élargissement de la Résistance, la fin des coordinations sécuritaires avec le régime sioniste et l’annulation des accords d’Oslo.

« Le peuple palestinien devra décider seul de son avenir », a-t-il martelé, ajoutant que le compromis ayant échoué, l’Autorité autonome n’aurait plus de raison d’être.

Atwan a indiqué aussi que le Deal du siècle échouera tout comme l’occupation israélienne avait échoué dans la bande de Gaza et dans le sud du Liban. Et cet échec ne sera rendu possible que du fait des actes de résistance sous toutes leurs formes.

« Le peuple palestinien se trouve face à un dilemme dangereux; il doit renoncer à ses terres et à son honneur en acceptant le pot-de-vin de 50 milliards de dollars que Trump a traits chez ses vaches à lait arabes ou encore continuer tout comme les autres peuples à faire face à ce complot ; en somme, gagner et résister à cette conspiration comme les autres nations. Bien sûr, tout le droit international rédigé par plus de 170 États membres de l’ONU considère la résistance comme le droit du peuple palestinien.

L’annexion de la Jordanie, de l’Irak, de l’Égypte et de l’Arabie saoudite fait partie des prochaines étapes du plan du régime sioniste et des États-Unis », souligne Atwan qui appelle alors tous les Arabes et tous les musulmans à s’unir face à ce danger.

« Le deal du siècle ne sera pas mis en œuvre car l’axe de la Résistance est présent dans la région et que le peuple palestinien est prêt à se sacrifier », a conclu le célèbre analyste du monde arabe, Abdel Bari Atwan.

Source: PressTV