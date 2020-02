La victoire éclatante de le bataille baptisée «Bouniane Marsous », une expression coranique qui veut dire la structure solide qui a eu lieu entre le 25 et le 30 janvier dernier dans la région de Naham-Jawf révèle ses secrets.

Non seulement elle a permis de sécuriser la capitale Sanaa, une fois pour toute, mais elle place les forces yéménites – comités de mobilisation de l’organisation houthie Ansarullah et unités de l’armée yéménite compris- en position d’attaque dans la province de Ma’reb.

Pour de nombreux observateurs qui suivent de près la guerre du Yémen depuis 2015, cette bataille est le prototype de toutes les autres batailles: c’est le facteur humain qui a été décisif. Etant donné le grand déséquilibre des forces sur le terrain, en faveur de la coalition saoudienne qui dispose d’un soutien militaire et logistique des puissances occidentales, elle montre un développement des capacités de combat impressionnant ches les Yéménites, impliquant missile, drone, DCA et évidemment le combat au sol.

Signe indubitable de son succès: la rapidité avec laquelle elle a réalisé ses objectifs : en 6 jours. Malgré des conditions climatiques et géographiques d’une grande difficulté. Les régions de Naham et d’al-Jawf étant un massif rocheux très dure, inaccessible aux blindés.

Ses résultats sont époustouflants en un temps score : 2500 km2 de terres libérées, dont la totalité du gouvernorat de Naham (situé dans la province de Sanaa), ainsi que des régions de la province d’al-Jawf, où les forces yéménites assiègent désormais son centre, la région de Hazem.

Désormais, les forces armées yéménites se trouvent à 30 km de la ville de Ma’reb. Elles ont transformé en régions de confrontation les deux gouvernorats d’al-Gil (province de Sanaa) et Madghal (province de Ma’reb) qui y mènent .

Cette avancée s’est poursuivie malgré les 250 raids aériens perpétrés par la coalition saoudienne sur Naham. La raison en est l’adoption de la tactique de la répartition du parcours des groupes entre brèches et occlusales.

Autre atout majeure est le grand nombre de combattants impliqués dans la bataille. Sans oublier la performance exceptionnelle des cellules de commandement des opérations de l’armée et des comités d’Ansarullah et leur malléabilité face aux changements sur le terrain

Dans son point de presse, le porte-parole de ces forces armées le général Yahia Sarii a fait état de la participation d’unités spéciales au début des opérations. Il s’agit d’unités de combat dont les éléments ont suivi une formation de haut-niveau.

Pendant son avancée sur le terrain, l’infanterie était devancée par les missiles guidés et les tirs d’artillerie intensifs. Une couverture aérienne escortait aussi la bataille et les drones visaient les attroupements des mercenaires dans les camps. C’est le camp de Ma’reb qui a été le plus visé.

Les pertes humaines dans les rangs des ennemis illustrent eux aussi le succès de cette bataille : 1500 tués, plus de 1800 blessés et des centaines de prisonniers. Ainsi, 18 brigades et divisions ont été démantelées.

L’un des plus importants quartiers généraux qui sont tombés entre les mains des combattants houthis est sans aucun doute le siège de commandement et de contrôle de la septième région militaire. Situé sur une hauteur du gouvernorat de Naham, c’était la position militaire la plus protégée et la plus inaccessible.

Principal fournisseur d’armes

Autre signe de l’exploit réalisé : la saisie d’importantes quantités d’armes, de munitions et d’équipements militaires dont des blindés.

Interrogé sur le principal fournisseur d’armes à Ansarullah, l’ambassadeur de Yémen en Iran, Ibrahim al-Deilami a répondu que ce n’est personne d’autre que l’Arabie saoudite, elle-même : «On nous demande sans cesse d’où nous nous procurons nos armes et bien c’est l’ennemi qui nous en fournit souvent!… ce sont des armes modernes que nous saisissons aux forces de la coalition après chaque victoire ».

Le diplomate yéménite a aussi indiqué que les yéménites détiennent aussi les capacités de concevoir eux-mêmes et d’optimiser leurs armes comme les drones et les missiles.

