L’assistant du chef du Conseil de la Choura pour les affaires internationales, Hussein Amir Abdullahian a révélé que les Américains ont transmis un message aux Iraniens pour s’entendre sur les sites que l’Iran peut cibler, en riposte à l’assassinat du commandant de la brigade d’alQuds des Gardiens de la révolution, le général Qassem Soleimani, qui est tombé en martyr lors d’un raid américain perfide lors de sa sortie de l’aéroport de Bagdad International.

Hussein Amir Abdullahian a déclaré dans une interview exclusive avec la chaine satellitaire iranienne Al-Alam à propos de la riposte iranienne à l’assassinat du martyr Soleimani: « Les Américains , par le biais de médiateurs, nous ont dit que nous pouvons nous entendre à l’avance sur les régions et les intérêts américains que l’Iran peut cibler. Mais nous avons refusé et nous avons répondu que c’est nous qui définissons les objectifs et le niveau de la riposte ».

Il a ajouté que « la frappe de missiles iraniens contre la base « Aïn al-Assad », était une riposte à la frappe américaine contre la voiture du martyr Soleimani et de celles de ses compagnons, et non à l’assassinat de Soleimani ».

Et de poursuivre : « les médiateurs, après l’assassinat de Soleimani, nous ont transmis des messages clairs de la part de l’administration américaine selon lesquels si l’Iran ne riposte pas pour assassiner Soleimani, le président Trump est prêt à lever toutes les sanctions contre l’Iran , mais nous avons refusé ».

M.Abdullahian a souligné: « Les Américains n’imaginaient pas que nous viserions la base d’Al-Assad parce qu’elle était fortifiée et équipée de systèmes de contrôle. Ils pensaient que si elle est ciblée, ils sont capables d’intercepter nos missiles ou de les détourner de leur trajectoire, mais ils ont été surpris par la riposte iranienne et ils n’ont pu ni abattre ni même de dévier aucun des missiles iraniens ».

Concernant le retrait des forces américaines de la région d’Asie occidentale, M.Abdullahian a affirmé: « Nous ne ferons pas pression sur nos amis en Irak parce qu’ils ont souffert de l’occupation et ce sont les Américains qui ont contribué à répandre la corruption en Irak, mais ce sont les Irakiens qui doivent déterminer les méthodes pour faire sortir les forces américaines ».

Source: Médias