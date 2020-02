Trois militaires libanais ont été tués le dimanche 9 février dans une embuscade dans la région de Hermel, dans le nord-est du Liban.

Selon l’armée, ils faisaient partie d’une patrouille des services de renseignements qui pourchassait une voiture volée dans la région de Machrafé, dans le Hermel. La patrouille s’est retrouvée prise dans une embuscade et a essuyé des tirs. Un des tireurs a été arrêté et le conducteur du véhicule tué.

Les trois martyrs de l’armée sont, selon son communiqué, le sergent-chef Ali Ismaïl, 36 ans, marié et père de deux enfants, originaire de la localité de Brital, dans la région de Baalbeck ; du sergent-chef Ahmad Karam Haïdar Ahmad, 32 ans, également marié et père de deux enfants, habitant à Mansoura, dans la région de Baalbeck-Hermel ; et du soldat Hassan Ezzeddine, 27 ans, célibataire et originaire de Ersal, localité frontalière de la Syrie.

Source: Divers