« Il faut fonder un front de résistance diversifiée et globale pour affronter les USA », a-t-il scandé.

Sayed Nasrallah a prononcé son discours, via écran, lors d’un festival organisé dans la banlieue-sud de Beyrouth et plusieurs localités libanaises du nord et du sud Liban, pour commémorer le martyre des chefs de la résistance islamique au Liban. En l’occurrence cheikh Rageb Harb, qui a lancé la résistance populaire contre l’occupation israélienne 1982, à sayed Abbas Moussaoui qui a été le précédent secrétaire général du Hezbollah et à Haj Imad Moughniyeh, le premier chef militaire de la Résistance islamique. Sayed Nasrallah a aussi rendu hommage au général des gardiens de la révolution Qassem Soleimani, au numéro deux du Hachd al-Chaabi irakien Abou Mahdi al-Mohandes et à leurs 8 compagnons iraniens et irakiens.

Selon Sayed Nasrallah, l’administration américaine a commis récemment deux crimes principaux : l’assassinat du général Soleimani et celui d’avoir annoncé son présumé deal du siècle « qui n’a rien d’un deal mais s’apparente plutôt à un plan et rien de plus ».

« Face à ces deux crimes, nous nous trouvons face à un nouveau défi. Nous franchissons une nouvelle phase de confrontation contre le grand Satan », a-t-il assuré, estimant que les USA sont derrière toutes les guerres, tous les maux, toutes les souffrances, et famines, tous les massacres commis contre les peuples de notre région.

Cette confrontation «ne sera pas seulement militaire, mais devra s’alterner sur tous les fronts, médiatiques, juridiques, instances internationales, boycott,…et partout dans la monde arabo islamique », a-t-il suggéré. Sayed Nasrallah estime que cette confrontation est d’ailleurs inévitable du fait que les Etats-Unis sont en état « d’offensive, de guerre, de liquidation de nos intérêts, de violations de nos droits et de usurpations de nos richesses ».

Selon lui, quand bien même toutes les administrations américaines sont responsables des maux qui ravagent le Moyen-Orient, mais l’administration de Trump est de loin « la plus sauvage, la plus arrogante, la plus despotique » de toutes.

La seconde recommandation du chef du Hezbollah est plus locale, car en liaison avec la position à suivre à l’égard du nouveau gouvernement libanais de Salim Diab. Il a appelé les différents protagonistes et partis libanais à lui accorder une chance, car il constitue d’après lui « la dernière chance avant que le Liban ne s’effondre».

« Il ne faudrait pas lancer une campagne d’incitation contre ce cabinet, en arguant par exemple que c’est le gouvernement du Hezbollah, ce qui est d’ailleurs complèment faux… il faut lui prêter main forte quand il en a besoin… toutes les compétences disponibles devraient mettre de leur sien pour l’aider à réussir », a-t-il conseillé aussi, car « il y va du destin du Liban et de tous les Libanais ».

Sayed Nasrallah a assuré que le Hezbollah s’investira entièrement pour parvenir à un règlement qui puisse empêcher l’effondrement économique et financier du Liban.

Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux

((Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d’Allah: ils tuent, et ils se font tuer. C’est une promesse authentique qu’Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l’Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu’Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l’échange que vous avez fait: Et c’est là le très grand succès)).

Comme chaque année, nous célébrons la cérémonie annuelle de ces trois dirigeants de la Résistance, tous les trois sont tombés en martyrs dans des jours pareils. Cette année s’ajoutent au convoi des martyrs le général Qassem Soleimani et le chef du Hachd al-Chaabi Abou Mahdi al-Mohandes et les huit combattants des Gardiens de la révolution et ceux du Hachd…

Nous profitons aussi de cette occasion pour présenter au guide suprême, l’imam Khamenei, à tous les responsables iraniens et au peuple iranien, voire même à l’imam Khomeiny et aux grands martyrs, nos félicitations pour la victoire de la révolution islamique et la résistance et la persévérance de la République islamique, malgré tous les obstacles et défis érigés et à toutes les étapes…

Cette persévérance est un fort message aux ennemis comme aux amis. Au ennemis qui misaient sur l’effondrement interne de la République, sachant que certains arguaient vouloir fêter le nouvel an à Téhéran, pour ne citer que John Bolton…

(C’est un message) aux amis parmi les opprimés, les moudjahidines, les militants, les combattants,… qu’ils peuvent s’appuyer sur un Etat puissant et résistant,.., et qui ne cesse de se renforcer au fil des défis et des années…

Nos félicitations aussi au peuple bahreïni, qui célèbre ce mois de février la 9ème commémoration de sa révolution bénie… ce peuple opprimé qui n’a fait que réclamer ses droits légitimes via les moyens légitimes et a consenti des sacrifices, le martyre de ses fils, leur mutilation et leur torture, et qui continue à lutter aussi pour que le Bahreïn récupère sa place normale parmi la Oumma, alors ses dirigeants s’attellent pour qu’il devienne une base qui prône la normalisation avec l’entité sioniste…

Les qualités communes

De retour à nos chefs martyrs

J’ai toujours parlé des qualités communes qui caractérisent nos trois chefs. Elles sont plus consacrées que jamais avec les deux nouveaux martyrs haj Soleimani et Mohandes,…

Ces qualités sont entre autres : la foi, l’adhésion aux valeurs de la piété, l’amour des gens, la modestie, la grande bravoure. Aussi, le fait qu’ils se préoccupent des problèmes de leurs peuples et veulent assumer leurs responsabilités pour y remédier, alors d’innombrables ont choisir de vivre dans leur confort, réalisant leur carrière, au côté de leur famille… Ils ont consenti toutes sortes de sacrifices. Ils ont affronté les dangers les plus difficiles. Ces hommes ont aussi en commun la confiance qu’ils ont en Dieu. Enclins à agir sans arrêt, ils font preuve de grande créativité… Ils éprouvent un grand Amour pour Dieu et œuvrent pour Sa rencontre…

Et ils ont tous obtenu l’honneur du martyre aux mains des tueurs des prophètes et de l’humanité,… les Américains et les sionistes

(…)

De leur vivant, tous les cinq, leurs actes et leur comportement ont été la réelle incarnation de ces grandes qualités qui les unissent tous…

En lisant le testament de haj Soleimani -que je recommande à tous-, nous sommes face à un homme qui baigne dans la gnose et le grand Amour de Dieu, celui qui vit pour Dieu et œuvre nuit et jour pour le rencontrer…

Nous sommes face à un dirigeant islamique qui se préoccupe de sa nation et oumma, la dirige vers ses intérêts et son triomphe…

Ce sont ces exemples parmi nos chefs qui fournissent à notre génération et aux générations futures le modèle et l’exemple à suivre…

La résistance n’est pas faite de propos et de mots. La résistance est composée de faits, de sacrifices, de réalités… La vie de ces chefs a été l’incarnation de toutes nos valeurs humaines et religieuses. Ils sont une école vivante que les autres peuvent suivre et adopter…

Ces qualités expliquent le secret du lien émotionnel et affectif qu’on observe entre les gens et ces chefs martyrs…

Nous avons vu comment des millions ont participé aux cérémonies funéraires de ces cinq martyrs, au sud-Liban, dans la banlieue, en Iran, en Irak, au fil des ans…

Ces marches funèbres par millions de gens ne sont pas un acte politique en soi. C’est un acte d’amour…

En Iran, dernièrement, nombreux sont ceux qui n’ont pas connu haj Soleimani et certains n’ont vu sa photo que ces dernières années…

D’où provient cet amour.

C’est parce que ce sont les hommes de Dieu. Ses vrais adeptes. Parce qu’ils ont tout vendu pour Lui. Alors Dieu les a aggrandis dans le cœur des gens et leur a accordé leur amour… Dieu les a honorés dans cette vie ici-bas comme Il va le faire dans l’Au-delà.

Avec chaque martyr une nouvelle phase

Avec le jihad de chacun d’entre, et le martyr de chacun d’entre eux, nous sommes passés de phase en phase, chaque fois plus grande…

Au début de la résistance, le sang de chef Ragheb nous a introduits dans une nouvelle phase : on est passé de la confrontation populaire à la confrontation militaire contre l’ennemi sioniste. Il en est de même avec sayed Abbas et sa femme… Et Puis avec haj Imad…

Aujourd’hui aussi, le martyre de haj Soleimani et Mohandas a introduit la résistance dans toute la région et la RII dans une phase nouvelle, sensible et délicate…

Les résistants et le public de la résistance ont toujours porté le sang et les testaments de ces chefs martyrs pour franchir ces phases dans un processus évolutif…

Aujourd’hui ils sont face à un nouveau défi, face à une nouvelle évolution…

Les deux crimes de Trump

L’administration de Trump durant ces dernières semaines a ajouté à tous ses crimes, deux autres grands crimes, lorsqu’elle a tué haj Soleimani et Mohandes et leurs frères près de l’aéroport de Bagdad et a revendiqué officiellement l’attentat. Depuis Trump évoque tous les jours de ce crime

Le deuxième crime est l’annonce du soi-disant deal du siècle…Le premier crime étant au service du second. Le tout pour piller nos richesses et violer nos sacro-saints

Ce présumé deal, dans la forme, n’en est pas un. Car il est unilatéral, sans négociation avec les palestiniens. Il s’agit d’un diktat. C’est un plan pour liquider la cause palestinienne. A l’origine, c’est un plan israélien qui a été adopté par Trump, alors que les Israéliens l’ont toujours proposé durant toutes les négociations avec les palestiniens…

C’est un plan humiliant pour les Palestiniens, pour les Syriens, le Jordaniens, pour les Libanais,…

Aux Palestiniens, il leur accorde un état fantoche non vivable. Et non pas un Etat en bonne et due forme…

Ce plan peut-il réussir ? Cela dépend des positions prises et de la persévérance et l’attachement à ces positions…

Les USA ne sont pas notre destinée prédéterminée. Que de fois leurs plans ont été défaits lorsque les peuples leur ont résisté et les ont fait avorter.

Des positions contre le plan.

Aujourd’hui, la position essentielle revient aux Palestiniens, au peuple palestinien, à l’OLP, à l’Autorité palestinienne, aux factions de la résistance palestinienne… Ils ont tous ont exprimé une position de rejet du plan, catégorique et ferme. Malgré tous leurs désaccords.

Les palestiniens peuvent diverger sur les frontières de l’Etat palestinien, mais aucun d’entre eux ne peut accepter un plan qui puisse donner Jérusalem al-Quds et ses lieux saints musulmans et chrétiens à Israël…

Nous avons suivi les positions exprimées après l’annonce de ce plan. Nous avons énuméré les ripostes suivantes: la réunion des ministres arabes de AE au Caire, celle des chefs de Parlements arabes à Amman, celle de l’Organisation des Etats islamiques à Djeddah, la rencontre de Malaisie, et autre…

Puis les positions russes, chinoises, de certains pays de l’Union européenne, voire même de certains hommes politiques américains en plus de certains Etats…

Personne n’a soutenu ce plan. Soit c’est un refus catégorique. Soit c’est un appel à revenir aux résolutions internationales. .. Aucun Etat ne semble soutenir ce plan

Seuls Trump et Netanyahou le soutiennent.

Un consensus au Liban, mais…

Au Liban il faut saluer le consensus des Libanais, toutes tendances confondues, pour refuser ce plan. De la part du président de la République, du chef du Parlement, du chef du Conseil des ministres, des différents partis et forces politiques

La cause en est que les Libanais comme les Palestiniens sont bien conscients de la gravité de ce plan

Il accorde les hameaux de Chébaa et le village de Kfarchouba à Israël

Il impose l’implantation des réfugiés palestiniens dans les pays où ils se trouvent…

L’esprit de ce plan accorde à Israël des pouvoirs absolus et supérieurs qui se manifesteront ultérieurement sur les accords qui devaient avoir lieu comme par exemple sur les gisements maritimes de pétrole..

Au Liban, il y a un consensus qui est confirmée par la Constitution qui refuse l’implantation et la naturalisation des palestiniens. C’est aussi la position des Palestiniens eux-mêmes…

Implantation : ils ont raison d’avoir peur

Ceux qui appréhendent cette implantation des réfugiés palestiniens ont bien raison de leur faire… Il se peut très biens que certains changent de position compte tenu de la position mitigée des pays du golfe. Il se peut qu’ils en viennent à dire que compte tenu des difficultés économiques au Liban, il fait accepter l’aide financière proposée, ainsi que l’implantation des palestiniens et le enoncment aux fermes de Chébaa…

S’agissant de la position des dirigeants arabes, elle est excellente dans les apparences. Mais il est aussi à craindre que Trump n’en vienne à faire pression sur eux, chacun à part, comme les Américains l’ont toujours fait. Nous avons vu que certains dirigeants arabes ont dit que ce plan valait la peine d’être étudié et que c’est tout ce qui nous reste de possible à obtenir…

Si nous avions admis cette règle, les israéliens auraient depuis longtemps occupé le Liban…

Justement, il se peut qu’ils disent aux Palestiniens d’accepter au motif que c’est tout ce qu’ils peuvent obtenir et d’ailleurs ils ont commencé à véhiculer cette version dans les médias arabes. Justement, c’est comme ça qu’ils commencent à faire changer les avis, à travers les médias et les journalistes

Quand bien même un dirigeant arabe en vient à dire que le deal est né mort ne veut rien dire en soi. Il est fort possible que son auteur veuille le rendre vivant, et l’imposer en usant des moyens les plus infestes…

Les USA ne sont pas notre destin prédeterminé

C’est un projet sérieux, qu’il faut prendre au sérieux et exige une action concertée et de grande envergure…

En joignant le crime au plan, il nous a poussés à entamer une nouvelle phase : aller vers la confrontation essentielle. Elle est d’ailleurs inévitable. Sinon il faudrait se cacher la tête dans le sable… Car l’autre protagoniste est quant à lui en phase d’attaque, en phase de guerre, à coups de liquidations, de violations des droits, d’embargo, d’usurpations des richesses…

Que personne ne vienne dire que sayed veut nous entrainer vers la confrontation avec les USA. Ce sont les USA qui ont déclenché et mènent une guerre contre les peuples qui refusent de capituler : en tuant leurs chefs, en donnant al-Quds aux sionistes et usurpant les droits des Palestiniens, des Libanais, des Syriens,…

Ce sont les USA qui nous font saigner alors que nous sommes en posture de réaction, une réaction lente, voire même tardive!

Nos peuples se trouvent en face d’une administration américaine, qui est en comparaison avec les précédentes, constitue le prototype même du terrorisme d’Etat, de l’arrogance, de la férocité, de la corruption sur terre…

Même lors de conférence qui a eu lieu récemment à Berlin, il fallait écouter Pompeo comment il parlait avec les Européens, et comment le ministre américain de la Défense s’est adressé à la Chine qui est une grande puissance…

Jamais nous n’avons vu une administration aussi arrogante, aussi méprisante et dénigrante, qui n’a aucune autre valeur que celle de ses propres intérêts, avoir de l’argent et ce en toute vantardise… Oui c’est ainsi que Trump se comporte…

Jamais dans la vie politique américaine il n’y a eu un exemple pareil..

Nous sommes face à ce défi formé de guerres, de diktats imposés par la force, de liquidation de la cause centrale…

Ce qui impose à notre oumma qui veut défendre ses richesses, ses libertés,.., son présent et son avenir de n’avoir d’autre choix que la résistance globale, pas seulement militaire, dans toutes ses dimensions, culturelle, juridique, médiatique, politique, économique…

Dans cette bataille nous avons besoin de beaucoup de sensibilisation. Nous devons rapporter la vérité des faits, elle est d’ailleurs claire. Mais les gens qui ne veulent pas la voir et veulent s’en échapper sont comme ceux qui veulent fuir leur destin…

Nous leur demandons de ne pas avoir peur, d’avoir l’espoir en l’avenir que les Etats unis et Israël ne sont pas notre destin prédéterminé…

C’est la faute aux Américains



Les guerres des USA directes et indirectes sont innombrables. Tout ce qui a trait à Israël à sa défense en incombe aux Etats-Unis.

(…)

Hier Pompeo a insulté une organisation internationale pour avoir révélé à la lumière des résolutions internationales la liste des organisations qui travaillent illégitimement dans les colonies en Cisjordanie. Pourtant elles ne faisaient que leur travail, conformément aux lois.

Ce sont les USA à qui en incombe la responsabilité de toutes les guerres dans la région : en Palestine, au Liban, depuis la guerre civile en passant par l’invasion israélienne, la guerre contre l’Iran, les guerres en Irak et son invasion, en Afghanistan…

Et ce qui se passe contre les Palestiniens dans la bande de Gaza

Toutes les guerres israéliennes et toutes les exactions commises par les Israéliens relèvent de la responsabilité des USA…

La guerre imposée à l’Iran et à l’Irak pendant 8 ans relève aussi de la responsabilité de l’administration us. C’est elle qui a soutenu, qui a poussé les autres pays à la financer, qui a armé et donné l’arme chimique à Saddam pour tuer les kurdes et les Iraniens…

Et la guerre contre le Yémen aussi. Qui pourrait croire qu’elle ne jouit pas du soutien américain. Elle permet de faire couler les armes américaines…C’est tout ce qui leur importe!

Et puis Daech, je vais me contenter de parler de Daech et je ne vais pas ouvrir tous les dossiers de ces groupes takfiristes depuis l’Afghanistan…

Daech qui a commis les massacres horribles en Irak et a détruit l’Irak. Il a occupé tout seul plus de 50% de la superficie de la Syrie, qui en est responsable : les USA ! Trump l’a lui-même avoué. Les déclarations de certains responsables militaires et sécuritaires prouvent qu’ils sont impliqués dans le recrutement et l’avènement des combattants dans cette région, leur armement, leur financement…

Le premier responsable de toutes les tragédies de la région est les administrations successives américaines…

Ne faut-il pas faire face à cet État terroriste ou faudrait-il que nous enterrions nos têtes dans le sable avec humiliation ?!

Faire comme font les USA

Les USA recourent à tous les moyens disponibles : guerre militaires, guerre par procuration, assassinats directs ou indirects, sanctions, embargos, harcèlement juridique… ils utilisent tous les moyens…

Nous devons les affronter avec ces moyens et pas seulement militaires. Il faut fonder une résistance diversifiée qui puisse s’étendre sur toute la superficie de notre monde arabe et islamique, pour faire face à cette source de despotisme…

J’en appelle tous les religieux et les élites à mettre au point des plans, pour fonder le front de la résistance, qui puisse être diversifiée et globale, pour tout le monde arabe et islamique, afin de faire face au grand Satan américain…

Sur la question juridique, quand bien les résultats pourraient être minimes, mais nous devons, comme les USA qui ouvrent des dossiers juridiques à leurs adversaires, avoir recours à ce moyen, sur la question de Daech. Pourquoi nous ne faisons pas de même dans notre monde arabo islamique en trainant les usa dans les instances internationales…

Un jour, tous les peuples porteront des fusils

Le fusil ne suffit pas à lui seul. C’est vrai qu’il est aussi indispensable. Mais il ne suffit pas à lui seul. En out cas, un jour, tous les peuples vont porter les fusils pour faire face aux USA

Il y a aussi d’autres moyens. Comme par exemple, lors d’une rencontre universitaire, les étudiants ont qualifié Condolesca Rice de criminelle de guerre…

Nous avons vu sur l’affaire du collaborateur avec Israël, Amer Fakhoury, comment les USA menacent de sanctions quiconque veut le faire juger, et réclament ses droits…

Quelle humiliation veulent-ils nous infliger ? Nous devons marcher sur notre sang…

Quand bien même nous n’avons pas la puissance des USA mais nous pouvons recourir aux sanctions nous aussi en boycottant les produits us…

Dans l’expérience de la résistance face à l’entité sioniste, le point faible chez les israéliens que la résistance a découvert réside dans le facteur humain, c’est un acteur qui ne veut pas mourir…

Les USA ont deux points faibles : la sécurité et l’économie, l’argent, le dollar… Nous pouvons aller vers le boycott.

On peut dire que nous sommes une petite minorité nous l’avons été et nous ne le sommes plus… il en est de même avec l’action de boycott.

Choisissons certaines sociétés américaines. Certains ont écrit que certaines sociétés si elles sont boycottées nous pouvons l’ébranler l’administration américaine…

Il faut recourir à tous les moyens en plus du militaire… et nous pouvons le faire. Nous sommes une nation vivante, mais nous avons besoin de volonté, de résignation et de persévérance à la confrontation dans tous les domaines…

Vous avez vu au nord-est de la Syrie comment une population civile syrienne s’est héroïquement opposée aux militaires us. Nous avons vu leur lâcheté et comment les américains ont eu recours aux avions pour évacuer leurs militaires…

Les Irakiens doivent venger le sang de Mohandes

Dernier mot dans ce dossier, je veux adresser un message au peuple irakien. La responsabilité de la riposte à l’assassinat des deux chefs Soleimani et Mohandes revient en premier aux Irakiens. Le martyr chef Abou mahdi al-Mohandes fait partie des personnalités centrales et l’un des dirigeants de la victoire contre Daech.

Il faut être fidèle au sang des deux martyrs Soleimani et Mohandas en préservant le Hachd al-Chaabi. Les USA veulent à tout prix l’éliminer car il est la source de la force de l’Irak. Il faut aussi préserver son esprit de foi et de combativité et de jihad. C’est l’essentiel

Sortir les forces us d’Irak relève de votre décision et de votre choix. Votre parlement l’a prise. Le peuple irakien qui a manifesté par plusieurs millions est aussi contre la présence us en Irak

Choisissez les moyens convenables pour réaliser cet objectif

Les usa veulent miser sur le temps pour vous faire oublier la vengeance de ce sang. C’est votre responsabilité

Œuvrez pour un Irak puissant, digne, qui soit au cœur de cette région, qui puisse relever les défis…

Le gouvernement mérite une opportunité

L’échéance qui occupe les esprits des libanais est la situation économique et monétaire.

J’en citerai quelques titres : le sort de leurs dépôts bancaires, c’est le butin de leur vie, la cherté de la vie, la hausse des prix des marchandises, la question de la monnaie nationale, la hausse du chômage, la fermeture de société et magasins, l’incapacité à faire couler les produits, incapacité à scolariser les enfants ou à payer leur frais de scolarité, la détérioration de la situation sécuritaire, la hausse de la délinquance, l’effondrement psychologique, la détérioration des services étatiques dont celui de la santé de l’Etat, les conseils municipaux pourraient être à court d’argent, la dette souveraine,…

Cette situation a besoin d’une solution qui concerne tout le monde

Depuis les évènements du 17 octobre nous avons dit dès les premiers jours que nous devions régler la situation d’une façon différente, loin des propositions trop exigeantes. L’Etat, sous la pression de la rue aurait pu faire beaucoup de choses…

Dès les premiers jours, j’ai dit que nous ne sommes pas inquiets pour la résistance et son budget, mais pour le pays et les gens et pour leur condition en cas d’éventuel effondrement. Nous avons admis une partie de la responsabilité sur ce qui s’est passé, et avons exprimé notre volonté de l’assumer pour le présent et l’avenir

Non, nous ne pensons pas seulement à nous. Nous sommes réellement préoccupés par le sort des gens, dans toutes les régions et chez les communautés libanaises. Nous sommes un seul pays et avons un seul destin…

Nous sommes prêts à assumer l’entière responsabilité pour affronter ce défi de taille…

Quand bien même nous avons été insultés et peut-être le serons, ceci n’aurait aucun impact pour les positions que nous avons adopté. L’essentiel pour nous est d’accomplir nos devoirs. Ce qui nous hantent le plus est que nous devons avoir des comptes à rendre devant Dieu, le jour du Jugement dernier. C’est notre principale hantise. Nous n’avons cure de ce que les gens pensent de nous. Raison pour laquelle nous sommes prêts à tous les sacrifices.

Nous voulions que l’ancien gouvernement reste au pouvoir ou former un gouvernement de coalition parce que nous sommes face à une situation sensible, difficile et délicate qui a besoin de l’aide et dela contribution de tous.

Quand des personnes en viennent à accepter d’assumer les responsabilités gouvernementales malgré les conditions actuelles, ils méritent notre respect. Raison pour laquelle nous avons accordé notre confiance au gouvernement libanais, et nous serons à ses côtés, pour le soutenir par tous les moyens parce que c’est lié au destin du pays…

Aujourd’hui, je veux dire aux Libanais que nous sommes dans une situation économique très difficile… La discussion porte actuellement si le pays va faire faillite ou pas.

Raison pour laquelle j’en appelle à séparer le règlement de ce dossier économique et financier des conflits politiques… Mettons nos divergences et nos surenchères de côté… Cessons de nous échanger les accusations, cela ne sert à rien…

Le gouvernement actuel qui a accepté la responsabilité doit avoir une opportunité réelle, convenable et logique pour empêcher la faillite, la chute et l’effondrement…

Les partis politiques, ou chaque protagoniste ou catégorie se doivent aussi de leur côté lui accorder l’aide nécessaire… sachez que si ce gouvernement échoue, on n’est pas sûr que le pays va pouvoir résister et perdurer. Il y a va pour le sort du pays… ce sont les gens qui vont payer les frais…

Semer le désespoir est une trahison nationale

Laisser ce gouvernement agir. N’incitez pas contre lui, ne soulevez pas les autres pays arabes et étrangers contre lui…

Il faut soutenir les bonnes démarches. Il y a un espoir. D’aucuns voudraient que les Libanais perdent espoir et capitulent aux étrangers. Ils voudraient qu’ils acceptent de vendre notre Etat et nos ressources aux étrangers ou à d’autres. Ceux qui sèment le désespoir aujourd’hui commettent une trahison nationale…

Il faut du courage, des positions fortes, des sacrifices et l’abandon des calculs erronés.

Il faut des initiatives de la part de blocs parlementaires… le cabinet ministériel soi lancer des commissions de discussions et de tractations. Ce n’est pas le moment de se chamailler pour tout et rien

La priorité exige de faire face à cette menace qui menace tout le monde

Je supplie certains Libanais qui arguent dans leurs écrits ou articles dans les médias étrangers que le gouvernement est celui du Hezbollah, d cesser leur campagne d’incitation mensongère.

En ce qui nous concerne nous pouvons nous en vanter s’il en avait été, ainsi mais il ne l’est pas. Ces allégations portent atteinte au Liban et nuisent aux Libanais….

Si ce gouvernement parvient à freiner l’effondrement, ceci calmera les esprits et accordera un grand service à tous les Libanais et à ceux qui vivent au Liban

FIN

