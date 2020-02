Le guide suprême d’Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a accusé la presse étrangère d’avoir lancé une campagne de « propagande » massive pour décourager les Iraniens d’aller voter aux législatives du 21 février, a rapporté ce dimanche 23 février son site internet officiel.

« La propagande a commencé il y a quelques mois et s’est intensifiée à l’approche des élections et (tout particulièrement) les deux derniers jours (avant le scrutin) en utilisant le prétexte d’une maladie et d’un virus », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

Le site khamenei.ir écrit que le numéro un iranien a tenu ces propos lors de son cours hebdomadaire à des étudiants en théologie à Téhéran, en faisant « référence à l’énorme nuage (de désinformation, ndlr) créé par les médias étrangers » avant les législatives.

« Leurs médias n’ont pas manqué la moindre occasion de décourager les gens d’aller voter », a-t-il dit.

Le ministère de l’Intérieur doit annoncer ce dimanche les résultats définitifs du scrutin, qui avait été prolongé de six heures afin de permettre au maximum de gens d’aller voter.

Les élections ont eu lieu deux jours après l’annonce officielle de premiers cas de nouveau coronavirus en Iran.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, l’épidémie de COVID-19 a fait cinq morts en Iran.

Source: Avec AFP