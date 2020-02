Par crainte de la chute de nouvelles roquettes de la Résistance, ‘Israël’ a incité l’Egypte à proposer un cessez-le-feu avec le Jihad islamique palestinien.

Près de 60 roquettes ont été tirées depuis dimanche en provenance de la bande de Gaza vers les colonies israéliennes. Un des roquettes s’est abattu près d’un site israélien sensible, a révélé la télévision de l’occupation Canal 12.

La trêve est donc entrée en vigueur à partir de minuit, alors qu’une première trêve devait entrer en vigueur à 22h00.

Bombardement contre bombardement

« L’heure fixée pour le cessez-le-feu n’est pas correcte. L’heure sera décidée quand l’agresseur aura mis fin à l’occupation », a déclaré le représentant du Jihad islamique palestinien au Liban, Ihsan Ataya.

« La résistance est prête, c’est l’ennemi sioniste qui se tourne vers les médiateurs pour un cessez-le-feu », a-t-il ajouté.

Abou Hamza

De son côté, le porte-parole du Jihad, Abou Hamza, avait annoncé la reprise des tirs contre les colonies en « réponse » aux frappes de l’armée d’occupation israélienne et surtout « pour imposer l’équation de bombardement contre bombardement ».

Les Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad, avaient peu auparavant annoncé qu’ « elles ont mis fin à leur réponse militaire aux assassinats commis par l’occupation israélienne contre leurs membres et positions à Khan Younès (Gaza) et à Damas (Syrie)», a déclaré dans un communiqué la branche militaire du Jihad islamique.

Elles ont en outre promis « de riposter à toute agression ou violation du cessez-le-feu par l’ennemi israélien ».

Ce cessez-le-feu met fin à deux jours d’affrontements qui ont éclaté dimanche dernier entre ‘Israël’ et le Jihad après que des soldats israéliens avaient tué et lynché le corps d’un martyr palestinien.

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a déclaré dans un communiqué que huit membres d’une famille ont été blessés lundi par les éclats d’obus d’un missile israélien, qui a explosé au-dessus de leur maison dans l’est de la ville de Gaza.

Selon le communiqué, 15 Palestiniens ont été blessés, dont deux dans un état grave.

Côté israélien, les établissements scolaires resteront fermés mardi. Les trains ont été annulés entre les colonies d’Ashkelon et Beer Sheva et plusieurs routes sont fermées dans le sud de l’entité sioniste. Les travaux non essentiels pourront être réalisés à condition que des abris soient situés à proximité immédiate.

Les autorités d’occupation ont également interdit tout rassemblement de plus 300 personnes dans les colonies frontalières de Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son rival centriste Benny Gantz avaient annulé leurs meetings de campagne qui étaient prévus lundi soir.

Ces nouvelles tensions entre ‘Israël’ et le Jihad islamique, interviennent à une semaine des élections législatives cruciales pour la survie politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

