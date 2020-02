En Syrie, un chasseur-bombardier russe Su-34 a été attaqué par le système de défense antiaérien turc.

Selon le site russe Avia-pro, un enregistrement vidéo a montré les virages irréguliers d’un chasseur-bombardier russe de la génération 4 ++ Su-34.

Ce qui prouve que, contrairement aux accords signés entre la Russie et la Turquie, les militaires turcs ont utilisé leur système de défense antiaérienne à moyenne portée pour faire tomber un avion de combat russe.

« Lorsque le Su-34 abat de mauvaises cibles et qu’il se déplace de façon dont on voit dans la vidéo, ce n’est pas très bon. Le tir de MANPADS (missiles sol-air) ne peut être détecté visuellement que par l’équipage de l’appareil, ou parfois quelqu’un le lui dira à la radio, mais nous ne verrons pas le tir dans la vidéo. Cela signifie que le système électronique de contre-mesures a détecté une irradiation à une certaine fréquence, un certain temps, qui finira probablement par un tir de missile », explique un analyste russe.

Compte tenu du fait que cette zone est située à une distance relativement importante des frontières turques, les experts n’excluent pas que la Turquie puisse utiliser sa défense aérienne à moyenne portée pour cette attaque, ou, très probablement, des chasseurs F-16, qui ont la capacité de détecter les avions ennemis à longue distance.

Le jeudi 28 février, des médias russes avaient assuré que des antiaériens portables sur l’épaule ont été utilisés par des miliciens contre un hélicoptère russe dans la province d’Idleb.

Sources: Avia-pro; Press Tv; médias russes.