Le président iranien Hassan Rohani a rejeté les déclarations du gouvernement américain et a mis en doute leur sincérité en ce qui concerne l’offre d’aide à l’Iran dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19. Il a affirmé que Washington devrait d’abord lever les sanctions sur l’exportation des médicaments et d’équipements médicaux s’il voulait sincèrement aider la République islamique d’Iran dans sa lutte contre le coronavirus Covid-19.

« Notre peuple sait bien que vous mentez et que vous ne dites pas la vérité », a déclaré M. Rohani s’adressant aux dirigeants de la Maison Blanche, lors d’une réunion du conseil des ministres mercredi 4 mars à Téhéran.

Samedi 29 février, le président américain Donald Trump a déclaré que son pays était prêt à aider les Iraniens à résoudre le problème de l’épidémie, ajoutant que « tout ce qu’ils [les Iraniens] ont à faire, c’est de demander ».

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, avait également prétendu vendredi lors d’une audience à la Chambre des représentants que la République islamique d’Iran ne disposait pas d’infrastructures médicales assez performantes et que les États-Unis lui proposaient leur aide pour lutter contre l’épidémie.

« La pire chose que les ennemis de l’Iran puissent faire est d’abuser les circonstances créées par l’épidémie dans le pays », a en outre déclaré le président Rohani.

« Masque de sympathie »

Le président iranien a rappelé que le même gouvernement qui a mené les actions les plus « sinistres » contre les Iraniens au cours des deux dernières années en rétablissant des sanctions injustes et unilatérales sur l’exportation de l’alimentation et des médicaments, se cache aujourd’hui derrière « un masque de sympathie ».

Les États-Unis ont rétabli leurs sanctions illégales contre la République islamique d’Iran en mai 2018 après avoir quitté unilatéralement l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien, ratifié par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

Téhéran a poursuivi Washington devant la Cour internationale de Justice qui a demandé aux États-Unis de lever leurs sanctions sur les produits humanitaires à destination de l’Iran.

« Si vous [les États-Unis] êtes sincères, levez donc vos sanctions sur les médicaments. Ce serait une première étape. Et vous devez également admettre que vous avez fait du tort à la nation iranienne. Vous nous devez des excuses », a déclaré le président Rohani.

Le président iranien a ensuite dénoncé certains médias étrangers qui tentent de semer la panique en Iran en diffusant de « fausses informations » concernant l’épidémie.

« Pendant ce temps, nous avons appelé le ministère de la Santé à une totale transparence envers la population », a-t-il ajouté en remerciant tous les pays qui ont apporté leur soutien au pays en proie au Coronavirus.

