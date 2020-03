Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s’élevait à 101.988 , dont 3.491 décès, dans 94 pays et territoires, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 9h00 GMT.

1.146 nouvelles contaminations et 35 nouveaux décès ont été recensés depuis le décompte réalisé la veille à 17h00 GMT.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, comptait 80.651 cas, dont 3.070 décès. 99 nouvelles contaminations et 28 nouveaux décès y ont été annoncés entre vendredi 17h00 GMT et samedi 9h00 GMT.

Ailleurs dans le monde, 21.337 cas (1.047 nouveaux) étaient recensés samedi à 09H00 GMT, dont 421 décès (7 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (6.767 cas dont 483 nouveaux, 44 décès), l’Iran (4.747 cas, 124 décès), l’Italie (4.636 cas, 197 décès), l’Allemagne (684 cas dont 150 nouveaux, 0 décès).

Depuis vendredi 17H00 GMT, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, ont recensé de nouveaux décès.

La Colombie et le Costa Rica ont, eux, annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

L’Asie recensait au total samedi à 09H00 GMT 89.021 cas (3.131 décès), l’Europe 7.503 cas (215 décès), le Moyen-Orient 5.032 cas (127 décès), les Etats-Unis et le Canada 264 cas (16 décès), l’Océanie 76 cas (2 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 50 cas, l’Afrique 42 cas.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Source: AFP