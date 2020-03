Des renforts issus des rangs des groupes terroristes du Moyen-Orient sont arrivés auprès des militants de Kiev sur la ligne de front avec la République Populaire de Lugansk (RPL), selon le Bureau de la Milice Populaire de la RPL.

« En raison du faible effectif des unités des forces armées ukrainiennes et du niveau insatisfaisant de l’entraînement au combat du personnel des forces armées ukrainiennes, les dirigeants ukrainiens continuent d’attirer des mercenaires islamiques des pays du Moyen-Orient dans la zone d’opération punitive du Donbass », a déclaré Ivan Filiponenko, attaché de presse de la Milice Populaire de la RPL.

Le Département de la Défense de la République a annoncé les informations reçues par les services de renseignement : dans la zone de n. Muratovo, deux camions sont arrivés avec des munitions.

Selon des témoins oculaires, en plus des munitions, jusqu’à dix inconnus d’apparence orientale en uniforme noir sont arrivés au point de déploiement temporaire de la 93e brigade.

« Il a été possible d’établir que ces personnes appartenaient au groupe islamiste radical Jabhat Fath al-Sham (anciennement Jebhat al-Nusra/front al-Nosra) et arrivaient de Severodonetsk, où elles ont été entraînées sous la direction des militants du Hizb-ut-Tahrir-al- Islami. Dans ce contexte, nous nous attendons à une augmentation de l’intensité des attaques provocatrices et du travail des groupes de reconnaissance de sabotage de l’ennemi afin d’aggraver la situation », a déclaré M. Filiponenko.

Il est à noter que n. Muratovo est situé de l’autre côté de la ligne de front, de l’autre côté du village longtemps martyrisé de Donetsk, qui a été la cible d’obus pendant 6 ans.

Par Joaquin Flores.

Sources : Front-Russ, traduit par Réseau international