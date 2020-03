La pandémie du nouveau coronavirus est « maîtrisable », a affirmé jeudi le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d’une réunion avec les Etats membres au siège de l’agence spécialisée de l’ONU à Genève.

« Il s’agit d’une pandémie maîtrisable », mais « on ne peut pas combattre un virus si on ne sait pas où il se trouve. Cela signifie qu’il faut une surveillance robuste pour trouver, isoler, tester et traiter chaque cas, afin de briser les chaînes de transmission », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, devant les diplomates.

Dans le monde, 124.101 cas d’infection ont été recensés dans 113 pays et territoires, causant la mort de 4.566 personnes, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 17H00 GMT.

En Chine, point de départ de l’épidémie, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes a chuté jeudi à 15, au plus bas depuis le début de la publication des statistiques mi-janvier. Le nombre de nouveaux cas est également en nette baisse en Corée du Sud.

Source: Avec AFP