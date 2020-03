Le gouvernement et l’armée irakiens ont condamné les frappes nocturnes américaines qui ont frappé des positions de l’armée irakienne, de la police et du Hachd al-Chaabi, faisant au moins six martyrs en Irak.

Le ministère irakien des Affaires étrangères a convoqué vendredi 13 mars les ambassadeurs des États-Unis et du Royaume-Uni.

«Le chef de la diplomatie [irakienne, ndlr] a organisé une réunion d’urgence avec la participation d’adjoints et conseillers du ministère afin de discuter des mesures en lien avec l’attaque américaine, et a demandé de convoquer les ambassadeurs américain et britannique à Bagdad», a affirmé le porte-parole du ministère, Ahmad al-Sahhaf.

Le ministère a dénoncé dans un communiqué une «agression américaine», rapporte l’agence russe Sputnik, .

Selon la version officielle de Washington, des avions ont été envoyés pour bombarder les dépôts d’armes du groupe irakien Kataeb Hezbollah, « afin de réduire leur capacité a lancer des attaques dans l’avenir contre les forces de la coalition ».

Ce groupe fait partie du Hachd al-Chaabi, la force de mobilisation populaire qui combat Daech. Proche de l’Iran, il est dans le collimateur des forces américaines en Irak et a plusieurs fois fait l’objet de raids.

Depuis l’assassinat du numéro deux du Hachd Abou Mahdi al-Mohandes, dans un raid américain, il fait partie des groupes qui ont réclamé le retrait des forces américaines. Compte tenu du refus de Washington, il a lancé un appel en faveur du lancement des opérations de résistance contre ses troupes.

Le jeudi, il a salué le tir de 15 roquettes du mercredi 11 mars, sur la base d’Al-Taji, laquelle abrite un contingent américano-britannique. Trois militaires ont été tués et 12 autres blessés, ainsi que des militaires irakiens.

Cette opération a été suivie dans la journée de raids de drones non identifiés tout au long de la frontière entre la Syrie et l’Irak, à hauteur du passage AlBoukamal-Qaem. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu le frappe aérienne des États-Unis.

Une autre version de l’armée

Or, l’armée irakienne avance une autre version que celle des Américains sur les cibles de cette frappe. Elle a visé 5 sièges des Hachd al-Chaabi, de l’armée et de la police de Babel ainsi que l’aéroport en cours de construction de la ville sainte de Karbala, a-t-elle indiqué.

De même, le Commandement des opérations conjointes en Irak (COC) qui comprend les dirigeants de l’armée a nié ce vendredi avoir donné son feu vert aux Américains pour perpétrer son agression ou avoir même été mis au courant.

« La position du commandement des opérations conjointes est clair. Ils condamne le bombardement américain », a assuré son porte-parole Tahsine al-Khafaji.

« Il n’est pas raisonnable que nous puissions donner notre approbation pour nos positions soient bombardées. Les Américains devraient donner une explication pour ce qui s’est passé en visant les sièges du Hachd et de l’armée », a-t-il ajouté, refusant l’explication selon laquelle le bombardement est une riposte à l’opération contre la base al-Taji.

Selon lui, ce bombardement s’est fait en dehors de la volonté de l’Etat irakien et constitue une agression à sa souveraineté

Aucun martyr du Hachd

Sur les 6 irakiens tombés en martyrs dans ces raids aériens américains, selon le COC, 3 sont des soldats de l’unité des mahjawirs du bataillon 19, deux appartiennent à la police de Babel tandis que le 6eme est un civil qui se trouvait à l’aéroport de Karbala.

Dans les rangs du Hachd al-Chaabi, il n’y a eu que 5 blessés, signale COC.

Source: Divers