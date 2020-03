Le Hezbollah a commenté la décision du tribunal militaire de libérer l’agent Amer al-Fakhouri, notant que « dès le premier jour de l’arrestation de l’agent criminel et meurtrier, Amer al-Fakhouri, la pression et les menaces américaines ont commencé secrètement et publiquement pour forcer le Liban à le libérer, avec tous les crimes qui lui sont attribués et avec tout son passé noir et sanglant ».

Et de poursuivre : » Il semble que la pression américaine a malheureusement porté ses fruits aujourd’hui. Dans une étape inattendue, le tribunal militaire a pris cette mauvaise décision et a outrepassé toutes les douleurs et les blessures sachant que cette décision est déplorable d’abord pour la justice, et pour les opprimés et les torturés dont certains d’entre eux ont toujours des blessures qui saignent encore jusqu’à présent « .

Dans une déclaration, le Hezbollah a estimé que « ce jour est un triste jour pour le Liban et pour la justice, une décision qui provoque le regret, la colère et la condamnation.Il aurait été plus honorable pour le président de la cour et de ses membres de démissionner .

Le parti a appelé le pouvoir judiciaire libanais à « corriger ce qui a été perdu dans l’intêret de sa réputation et de son intégrité, sachant que la justice a ainsi remis en question sa dignité et son honneur, ainsi que pour les droits des Libanais, torturés et opprimés, et de tous ceux qui se sont sacrifié pour leur patrie et la libération de leur terre ».

Source: Al-Manar