Le général de division Hossein Salami, commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), s’est adressé en visioconférence aux commandants du Corps dans diverses villes d’Iran pour annoncer les nouvelles instructions dans le combat contre le nouveau coronavirus COVID-19. « Toutes les unités du Sepah (CGRI) en province sont en ordre de bataille aux côtés de l’université de Médecine », a-t-il déclaré.

« La présence du Leader, sa parole et ses recommandations dans les conditions actuelles sont très réconfortantes et salutaires. Le Leader de la Révolution a ordonné en ces temps de crise sanitaire de venir en aide à la population. Nous sommes présents depuis le début. Les gardiens de la Révolution se sont mobilisés et se trouvent en première ligne aux côtés du corps médical, dévoué et fidèle, afin d’endiguer la vague dévastatrice du virus », a-t-il expliqué.

Le Guide suprême, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei, a ordonné vendredi 13 mars aux forces armées de mener la lutte contre l’épidémie en rassemblant leurs services et en intensifiant leurs efforts.

Dès l’apparition de l’épidémie dans la province de Qom, « nous avons commencé par fournir une aide logistique à l’hôpital Ali Ibn Abi Talib », a indiqué le général de division Hossein Salami.

Le CGRI a organisé ses manœuvres en fonction de l’expansion géographique de l’épidémie. Pour contenir celui-ci, des protocoles ont été mis en place.

L’hôpital militaire Baghiyatolllah est entièrement consacré aux cas confirmés de coronavirus et possède l’un des plus grands laboratoires de virologie. Le nombre de lits dans le service des soins intensifs est passé de 30 à 70. Il augmentera bientôt à 100. Environ 1 000 lits sont consacrés aux malades en convalescence.

L’hôpital Baghiyatollah a admis jusqu’à présent 6 mille malades. Chaque jour, 500 malades y affluent, ce qui est un chiffre considérable. Cette affluence existe aussi dans d’autres hôpitaux de la province de Sari et l’hôpital Imam Hossein à Mashhad.

20 hôpitaux d’instruction de l’armée de terre du CGRI et 9 hôpitaux mobiles sont actifs à travers le pays et prêts à apporter les soins nécessaires.

La force navale du CGRI a mobilisé 4 hôpitaux d’instruction et 4 hôpitaux mobiles.

Le général Salami a précisé qu’environ 650 mille forces de mobilisation, Basij, ont été mobilisées pour distribuer des produits sanitaires et désinfecter les rues des villes.

100 mille paniers de consommation ont été octroyés, sous ordre de l’Ayatollah Khamenei, aux victimes du coronavirus les plus démunies. Des milliers d’équipes du Basij participent avec le corps médical au test de dépistage du coronavirus.

Après le décret du Leader de la Révolution islamique, tous les effectifs du complexe Imam Reza, un service de santé du CGRI, sont en ordre de bataille, de jour comme de nuit.

380 cliniques du CGRI mobilisées

Dans toutes les villes d’Iran, 380 cliniques du CGRI sont mobilisées. Les entrées et les sorties des villes sont contrôlées par des équipes du corps médical des forces de mobilisation.

Le général de division Hossein Salami a remercié tout particulièrement la communauté des médecins généralistes et spécialisés et du corps médical qui sont en première ligne face à l’épidémie de coronavirus.

« Je remercie sincèrement le quartier général de lutte contre le coronavirus, le ministère de la Santé, les médecins, les infirmiers et le personnel soignant, qui se sont mobilisés avec amour pour sauver des vies. C’est une grande expérience que traverse le corps médical de notre pays. J’assure à la nation que nous relèverons le défi à l’échelle nationale, nous pouvons vaincre ce virus à condition que la plupart des gens coopèrent en restent chez eux et en observant les consignes d’hygiène à la lettre », a-t-il affirmé.

Les Iraniens ont été priés d’annuler leurs voyages de fin d’année, sachant que les épidémies comme le coronavirus se propagent dans les endroits densément peuplés.

Source: Avec PressTV